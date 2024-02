Amazon Prime geht leer aus: „Oppenheimer“ ab 20. März nur hier zu sehen

Wer hoffte, den Mega-Hit „Oppenheimer“ aus dem letzten Jahr bald im Rahmen der Flatrate von Amazon Prime Video sehen zu können, der wird enttäuscht und muss sich noch gedulden. Zunächst ist mit Sky beziehungsweise WOW ein anderer Streaming-Dienst an der Reihe. Doch wie lange müssen Abonnenten noch warten und wann ist eigentlich Netflix dran?

Auf Meister-Regisseur Christopher Nolan ist Verlass und so enttäuschte auch sein jüngster Film nicht. „Oppenheimer“ kam im Sommer 2023 in die Kinos und erwirtschaftete über 950 Millionen US-Dollar. Auch qualitativ überzeugt das Biopic und ist aktuell mit einer herausragenden Bewertung von 8,4 Punkten bei der IMDb gelistet. Ein Film, den man gesehen haben muss.

Ab 20. März: „Oppenheimer“ bei Sky und WOW, nicht bei Prime

Nur fürs Kino ist es mittlerweile zu spät. Es bleibt die Leihe oder der Kauf bei den üblichen Diensten. Amazon verlangt beispielsweise knapp 5 Euro, wenn man „Oppenheimer“ nur leihen möchte, der Kauf schlägt mit 12 bis 17 Euro je nach Bildauflösung zu Buche (bei Amazon ansehen). Dann vielleicht lieber warten, bis der Film ins Portfolio von Amazon Prime Video rutscht und dann von der Flatrate abgedeckt ist?

Dies kann und wird noch dauern. Wie jetzt bekannt wird, hat Sky zuerst zugeschlagen und wird „Oppenheimer“ exklusiv im Rahmen des eigenen Streaming-Angebotes ab dem 20. März bereitstellen (Quelle: Presseportal). Ins lineare Angebot von Sky gelangt „Oppenheimer“ dann ab dem 29. März auf Sky Cinema Premieren. Im Abruf ist der Film demnach schon eher verfügbar (WOW ansehen).

Wer also über ein Sky- beziehungsweise WOW-Abo verfügt, ist klar im Vorteil. Doch wann sind andere Streaming-Dienste an der Reihe, wann erhalten Amazon Prime Video oder auch Netflix den Zuschlag.

Prognose: Wann landet „Oppenheimer“ bei Prime Video und Netflix?

Dies dürfte noch etwas dauern. Der Erfahrung nach ist bei Filmen von Universal zunächst Amazon Prime Video an der Reihe. Doch bis die dort landen, vergehen mindestes 1,5 Jahre nach dem Kinostart. Demzufolge würden wir nicht damit rechnen, „Oppenheimer“ vor Januar oder Februar 2025 bei Amazon zu sehen.

Im Anschluss dürfte der Film gut und gerne ein halbes Jahr bereitstehen, um dann weitergereicht zu werden. Bei Netflix ist der Film somit frühestens in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres zu sehen.

Schon eher auf Netflix zu sehen, eine informative Doku zum Thema:

Übrigens: Kürzlich erst wurde „Oppenheimer“ für 13 Oscars nominiert. Kein Film erhielt in diesem Jahr mehr Nominierungen. Es ist davon auszugehen, dass das Interesse am Film nach den Verleihungen am 10. März 2024 noch steigen wird. Jetzt wisst ihr zumindest, wo ihr ihn bald und in weiterer Zukunft sehen könnt.