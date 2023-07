Schon im Vorfeld des Kinostarts wurde der neueste Film mit Robert Downey Jr. in den höchsten Tönen gelobt. Wie die ersten Bewertungen von Kritikern und Zuschauern beweisen wohl zurecht – „Oppenheimer“ ist fantastisch.

Originalartikel:

Die Filme des Meister-Regisseurs Christopher Nolan sind besonders. Legendär seine Batman-Trilogie, wegweisend seine Werke wie „Interstellar“ und zutiefst realistisch sein Kriegsfilm „Dunkirk“. Für sein neuestes Werk „Oppenheimer“ geht Nolan erneut in die Zeit des zweiten Weltkriegs zurück und erzählt die Lebensgeschichte des „Vaters der Atombombe“ J. Robert Oppenheimer, – dargestellt von Cillian Murphy.

Oppenheimer: Nolan kämpft für das Kino

Der spielte zwar schon in unzähligen Filmen von Nolan mit, durfte aber erst jetzt eine Hauptrolle übernehmen. Ebenso mit am Start Emily Blunt, Matt Damon und auch Robert Downey Jr., nur um mal einige der Stars im Film zu nennen. Die verließen übrigens jüngst die Premiere in London, um sich mit den streikenden Schauspielern in den USA zu solidarisieren.

Oppenheimer läuft ab dem 20. Juli 2023 im Kino und wird dort noch eine ganze Weile bleiben, auch weil Christopher Nolan es so will. Der überwarf sich aus diesem Grund sogar mit seinem bisherigen Filmstudio. Warners Pläne bezüglich des Verleihs zur zeitgleichen Veröffentlichung von Nolans Werken im Kino und auf dem Streaming-Dienst (HBO) Max führten nämlich zum Streit.

Der erste Trailer zu „Oppenheimer“ wurde noch im letzten Jahr veröffentlicht:

Oppenheimer – Trailer Deutsch

„Oppenheimer“ ist deshalb der erste Film von Nolan, der seit 23 Jahren nicht mehr von Warner vertrieben wird, die Ehre wird nun Universal Pictures zuteil. Nolan glaubt ans Kino, kämpft dafür und sieht in Streaming-Diensten wie Netflix und Co. nicht die alleinige Zukunft der Filmbranche.

So viel Einsatz scheint sich zu lohnen, denn die Vorschusslorbeeren versprechen ganz großes Kino. Bisher durfte nur ein ausgesuchtes Premierenpublikum den Film sehen, daher gibt es auch noch keine Bewertungen bei der IMDb oder auf Rotten Tomatoes. Doch einzelne Stimmen finden jetzt schon den Weg in die Öffentlichkeit.

Der beste und wichtigste Film dieses Jahrhunderts

So urteilt zum Beispiel Hollywood-Veteran Paul Schrader (Drehbuch: „Taxi Driver“ und „Wie ein wilder Stier“):

„OPPENHEIMER. Der beste und wichtigste Film dieses Jahrhunderts. Wenn Sie dieses Jahr einen Film in den Kinos sehen, dann sollte es Oppenheimer sein. Ich bin kein Fan von Nolan, aber dieser Film reißt die Türen aus den Angeln.“

Auch weitere Kritiker stimmen in den Chor des Applauses ein. So wurde das Gehirn von Robbie Collins (Telegraph) wie ein „zuckender Plutoniumkern aufgespalten“ und während des Abspanns konnte er nur noch „schluchzen“.

Mehr zu sehen gibt es im zweiten Trailer:

Oppenheimer | Trailer deutsch #2

Matt Maytum von Total Film attestiert dem Regisseur eine „ausgeprägte Sensibilität“ für Spannung, Struktur, ein verblüffendes Sounddesign und schlichtweg für bemerkenswerte Bilder (Quelle: The Hollywood Reporter).

Kurzum: „Oppenheimer“ wird zum Pflichtprogramm für den Kino-Sommer 2023. Spannend wird aber auch zu sehen sein, wie diese Filmbombe im wahrsten Sinne des Wortes beim Publikum einschlägt und ob sie Tom Cruise und seinen aktuelle „Mission Impossible“ vom ersten Platz verdrängen kann.