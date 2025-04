Wohnen wie Jay und Gloria in „Modern Family“: Dieser Drehort ist 12 Millionen Dollar wert

Es gibt Orte, die wir in unseren Lieblingssendungen so oft sehen, dass wir uns dort fast wie zuhause fühlen. Das gilt auch für „Modern Family“. Mithilfe von Google Maps besuchen wir einige der wichtigsten Orte der beliebten Sendung.

Eine der erfolgreichsten Comedy-Sendungen

„Modern Family“ gilt als eine der erfolgreichsten Comedy-Sendungen überhaupt. Die Serie, deren erste Staffel 2009 veröffentlicht wurde, hat über 22 Emmys gewonnen. Die letzte Staffel wurde 2020 ausgestrahlt.

So viel ist das Anwesen wert

Das 1992 gebaute Anwesen von Jay und Gloria steht zwar derzeit nicht zum Verkauf, hat aber einen Wert von etwa 12 Millionen US-Dollar (Quelle: Zillow). Bei über 590 Quadratmetern Grundfläche gehören fünf Schlafzimmer und sechs Badezimmer zur Ausstattung der Luxusvilla, die in Los Angeles steht. Auch die anderen aus der Serie bekannten Gebäude stehen in der zweitbevölkerungsreichsten Stadt der USA.

Das Haus ist in Los Angeles zu finden. (© Screenshot GIGA / Google Maps)

Auch andere Häuser der Serie sind auf Google Street View zu finden

Ihr könnt bei Google Maps auch weitere Gebäude über die Google-Street-View-Funktion ansehen. Beachtet, falls ihr jemals in Los Angeles seid und die Orte besuchen wollt, bitte, dass die Häuser seit dem Serienende ganz normale bewohnte Einfamilienhäuser sind. Die dort lebenden Personen haben keinen Bezug zur Serie, wollen also in Ruhe ihr Leben führen und nicht ständig von Serien-Fans überrascht werden.

Besucht Mitch Prichetts und Cam Truckers Zuhause

Wer sich für dieses 205 Quadratmeter große Haus interessiert, muss weniger tief in die Tasche greifen. Sein Wert wird mit 1,66 Millionen US-Dollar angegeben (Quelle: Zillow). Auch dieses Haus ist derzeit nicht zum Verkauf auf dem Markt. Das 1929 gebaute Gebäude hat vier Schlafzimmer und zwei Badezimmer.

Das Gebäude ist fast 100 Jahre alt. (© Screenshot GIGA / Google Maps)

Phil und Claires Haus hat kein Street View

Falls ihr euch das Anwesen von Phil und Claire Dunphy ansehen wolltet, müssen wir euch enttäuschen. Es ist nur verpixelt auf Google Maps zu sehen. Das 260 Quadratmeter große, 2006 erbaute Gebäude, hat derzeit einen geschätzten Wert von 3,3 Millionen US-Dollar und besteht aus vier Schlafzimmern und fünf Badezimmern (Quelle: Zillow).

