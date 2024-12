Nur mit iPhone 6s, iPads und MacBooks gedreht: Das ist die beste „Modern Family“-Folge

Die Sitcom „Modern Family“ ist dafür bekannt, dass die Schauspieler mit der Kamera interagieren. Doch eine der beliebtesten Episoden bricht mit dem Mockumentary-Stil.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

„Connection Lost“ oder „Folgen bedenken und Hirne verrenken“

„Modern Family“ lief von 2009 bis 2020 in insgesamt elf Staffeln und wurde zum internationalen Hit. Die Sitcom begleitet die Familien des Pritchett-Clans in ihrem unkonventionellen, chaotischen und lustigen Alltag. Dabei sind die meisten Folgen so gedreht, dass die Schauspieler – typisch für eine Mockumentary – immer wieder mit der Kamera interagieren.

Anzeige

In Staffel sechs, Folge 16 nutzt die Serie dagegen ein anderes Konzept. Die Folge spielt an einem Flughafen, wo Claire auf ihren Flug wartet und am Laptop sitzt. Die gesamte Folge, immerhin 22 Minuten lang, wird auf völlig andere Art gezeigt: Der Zuschauer sieht nur Claires Laptop-Bildschirm, ihre offenen Tabs und Seiten sowie die diversen Chats und Video-Calls mit den anderen Familienmitgliedern.

So wurde die Folge gedreht

Nicht genug damit, dass die Folge vom eigentlichen Konzept der Show abweicht, sie wurde darüber hinaus auf ungewöhnliche Weise gedreht. Statt hochwertiger Filmkameras wurden für die Folge ausschließlich iPhones, iPads und MacBooks genutzt, was zum realistischen Charakter beiträgt.

Anzeige

Via FaceTime entspinnt sich der Hauptteil der Handlung. Da FaceTime zum Drehzeitpunkt 2015 noch keine Funktion hatte, mit der mehrere Anrufer gleichzeitig verbunden werden konnten, wurde dieses Feature eigens für die Folge von den Serienmachern entwickelt.

Abseits der Dialoge und Videos wurde aber Claires Laptop-Display hauptsächlich in der Nachbearbeitung erstellt. Die diversen Internetseiten, Chats und Dokumente, die sie während der Folge öffnet und bearbeitet, sind dementsprechend im Nachhinein entstanden.

Anzeige

Für alle „Modern Family“-Fans, die noch mehr über die Sitcom wissen wollen, lohnt sich dieses Video von unseren Kollegen bei kino.de.

Modern Family: 10 Fun-Facts zur Serie

Darum geht es in der Folge

Die Handlung der Folge ist anders als ihre Dreh-Art typisch für die Show. Claire sitzt am Flughafen und vertreibt sich die Zeit im Internet, als sie den neuen Social-Media-Status ihrer Tochter Haley entdeckt, demzufolge diese gerade in Vegas geheiratet hat. Daraufhin versucht Claire zunehmend hysterisch Haley zu erreichen. Als dies nicht gelingt, kontaktiert sie nach und nach die gesamte Familie.

Parallel dazu haben scheinbar alle Mitchells Geburtstag vergessen, Alex dreht wegen einer Abgabe für die Uni durch und Cam möchte unbedingt sein Lieblingspopcorn aus Chicago mitgebracht bekommen – der ganz normale Wahnsinn im Alltag der Familie Pritchett.

Am Ende stellt sich heraus, dass Haley die ganze Zeit zu Hause war und nach einer langen Nacht ausgeschlafen hat. Die vermeintlichen Hinweise für ihre Hochzeit werden aufgelöst und die Nerven beruhigen sich. Diese chaotische und besondere Folge erhielt eine herausragende IMDb-Bewertung von 9,5 von 10 Sternen.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.