Laut IMDb die beste Big-Bang-Theory-Folge: Habt ihr es überhaupt so weit geschafft?

Ihr könnt die Wiederholungen von „The Big Bang Theory“ schon mitsprechen? Dann streamt doch zur Abwechslung mal das Serienfinale – und lasst euch von der letzten Szene zu Tränen rühren.

Das ist die beste Folge von „The Big Bang Theory“

„The Big Bang Theory“ ist eine Serie, die wir gern mal im Hintergrund laufen lassen, wenn die x-te Wiederholung einer Folge ausgestrahlt wird. 279 Episoden lang haben wir das Leben von Sheldon, Leonard, Howard, Penny, Amy und Co. mal mehr und mal weniger intensiv verfolgt. Doch wer bis zum Schluss durchhält, wird belohnt.

Denn die beste Big-Bang-Folge aller Zeiten ist laut IMDb Episode 24 von Staffel 12. Diese läutet gleichzeitig das Ende der Geschichte ein: Es handelt sich bei der Folge „Das Stockholm-Syndrom“ um das Serienfinale. Dieses erzielt auf IMDb grandiose 9,5 von 10 Sternen.

Darum geht es bei „Das Stockholm-Syndrom“

+++Achtung! Es folgen Spoiler zu „The Big Bang Theory“!+++

Wir springen also ans Ende von „The Big Bang Theory“. Sheldon und Amy haben den Nobelpreis gewonnen. Gemeinsam mit ihren Freunden machen sie sich auf den Weg nach Stockholm, doch auf ihrer Reise zu ihrem Lebenstraum warten noch einige Überraschungen. Amy lässt sich umstylen und der Fahrstuhl geht plötzlich wieder – ein Running Gag der Serie findet also ein Ende.

Während Raj ein prominentes Date zur Preisverleihung mitbringt – die Blondine an seiner Seite ist keine Geringere als Sarah Michelle Gellar –, lässt Penny schon im Flugzeug die Bombe platzen und verkündet, dass sie schwanger ist. Wir sehen zum ersten Mal die Kinder von Howard und Bernadette, die bislang wie Howards Mutter nie zu sehen waren.

Bei Sheldons Dankesrede bleibt kein Auge trocken

Besonders emotional wird es jedoch, als Sheldon den Nobelpreis entgegennimmt und sich in einer offiziellen Rede dafür bedankt. Der sonst so egozentrische Sheldon zeigt sich hier von einer weichen Seite. Er lässt den eigentlich geplanten Text für die Dankesrede links liegen und würdigt seine Familie und Freunde, ohne die er all dies nicht erreicht hätte.

Eine Liebeserklärung an Amy rundet das Serienfinale ab. Sheldon hat sich seinen Lebenstraum vom Nobelpreis erfüllt – und in der emotionalen Rede nochmal bewiesen, warum er der ulkige und liebenswerte Star der Sendung ist.

Habt ihr das Serienfinale von „The Big Bang Theory“ schon gesehen? Ich muss gestehen, ich kenne und liebe unzählige Folgen der Serie, aber an die letzte erinnere ich mich nicht bewusst. Zeit für ein Re-Watch!

