Comeback für The Big Bang Theory? Serienstar heizt Hoffnungen der Fans neu an

Kaley Cuoco, bekannt als Penny aus der Kultserie The Big Bang Theory, sorgt für Aufregung unter den Fans der Serie. In einem Interview zeigte sich die Schauspielerin offen für eine mögliche Neuauflage der beliebten Sitcom – auch wenn die Idee viele Fragen aufwirft.

The Big Bang Theory: Neuauflage mit alten Charakteren?

„Ich würde diese Rolle auf jeden Fall wieder spielen. 100 Prozent.“ Mit diesen Worten lässt Kaley Cuoco die Herzen der „The Big Bang Theory“-Fans höherschlagen. Im Interview mit People machte die 37-Jährige deutlich, wie sehr sie an ihrer Rolle als Penny hängt. „Ich liebe diesen Charakter und werde es immer tun“, schwärmte Cuoco. Für sie waren die 12 Jahre in der Serie „einige der besten Jahre meines Lebens“.

Neues TBBT-Spin-Off ist gestartet

Trotz Cuocos Begeisterung gibt es bisher keine konkreten Pläne für eine“ Reboot der Serie, die 2019 nach 12 erfolgreichen Staffeln endete. Ihre Aussagen muss man daher also eher als nostalgische Schwärmerei denn als handfeste Ankündigung verstehen. Immerhin: Das „Big Bang“-Universum expandiert weiter. Nach dem erfolgreichen Spin-Off Young Sheldon über die Kindheit der Kultfigur Sheldon Cooper startete am 17. Oktober in den USA das nächste Spin-Off. „Georgie & Mandy's First Marriage“ erzählt die Story von Sheldons Bruder Georgie und seiner deutlich älteren Frau Mandy weiter. Wann und wo wir die Serie in Deutschland sehen können, ist noch nicht bekannt.

Cuoco selbst hat seit dem Ende von The Big Bang Theory in anderen Projekten mitgewirkt, fühlt sich aber ihrer Paraderolle weiterhin stark verbunden. „Ich verdanke dieser Figur, dieser Show und [Schöpfer] Chuck Lorre viel“, betonte sie. Die Serie, die insgesamt 10 Emmy-Awards gewann, war zweifellos ein Karriere-Sprungbrett für die Schauspielerin.

Ein Reboot? Lieber nicht! So sehr sich Fans über Cuocos Aussagen freuen mögen – brauchen wir wirklich eine Neuauflage von The Big Bang Theory? Reboot und Reunions nach vielen Jahren Pause sind oft als Fan-Service gut gemeint, aber selten gut gemacht. Man denke nur an die enttäuschenden neuen Staffeln von Arrested Development oder Gilmore Girls. Da der Humor von TBBT meiner Meinung nach auch nicht besonders gut gealtert ist, klingt eine Fortsetzung mit den gleichen Figuren und dem gleichen Setting für mich wenig reizvoll. Die Aufregung unter den Fans ist aber verständlich, denn viele sehen in jeder Figur, die Cuoco seitdem gespielt hat, einfach nur Penny. Claudio Müller

