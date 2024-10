„A Knight of the Seven Kingdoms“: Trailer und Start der „GoT“-Serie

Wer nicht auf „House of the Dragon“ Staffel 3 warten kann, wird sich über eine neue Serie aus dem „Game of Thrones”-Universum freuen können. Mit „A Knight of the Seven Kingdom” kehrt ihr zurück nach Westeros. Wann es los geht und was euch erwartet, erfahrt ihr hier.

Es gibt gute Neuigkeiten für Fans der Serien aus dem Hause „GoT“! Ser Duncan Tall wird euch dabei helfen, die Zeit nach dem Finale von „House of the Dragon“ Staffel 2 zu überbrücken. Die neue Serie von HBO soll noch 2025 an den Start gehen. Doch wer ist Duncan und wo gliedert sich seine Geschichte in der Zeit von „GoT“ an?

Die ersten Bilder zu der Serie fandet ihr in dem im August 2024 veröffentlichten Video von HBO Max. Neben Newcomer „A Knight of the Seven Kingdoms“ finden sich hier auch Fortsetzungen von Serien wie „The White Lotus“ und „The Last of Us“. Mittlerweile gibt es auch den ersten Trailer der neuen „GoT“-Serie

„A Knight of the Seven Kingdoms“: Wer sind Dunk und Egg?

Ser Duncan Tall ist ein Ritter und, in naher Zukunft, Kommandant der Königsgarde. An seiner Seite ist sein Knappe Egg, der in Wahrheit nicht nur ein junger Knabe ist, den Dunk unter seine Fittiche genommen hat, sondern eigentlich Aegon Targaryen heißt – der zukünftige König von Westeros.

Die Abenteuer der beiden stammen natürlich aus der Feder von George R. R. Martin persönlich. Wer also nicht bis 2025 warten will, um zu wissen, was mit Dunk und Egg passiert, kann sich das Buch zur Brust nehmen.

So gliedert sich die Serie zwischen „HotD“ und „GoT“ ein

Egg sollte den Fans von „Game of Thrones“ eigentlich bereits ein Name sein – zumindest jenen, die gut aufgepasst haben. Denn nicht nur Rhaenyra Targaryen wird beiläufig in der Kultserie erwähnt, auch Aegon V. wird von einem anderen Charakter genannt.

Und zwar von Aemon Targaryen, Maester der Nachtwache. Dieser ist nämlich der ältere Bruder von Aegon V., welchen er auch bei seinem Spitznamen Egg nannte. Eigentlich hätte auch Aemon den Thron besteigen sollen, nachdem sein Vater Maekar I. gestorben war. Doch er lehnte sein Erbe ab und ging an die Mauer in den hohen Norden.

Somit ist Aegon „Egg“ V. der Uropa von Daenerys Targaryen und Ur-Ur-Ur-Enkel von Rhaenyra und Daemon Targaryen. Zeitlich ordnet sich „A Knight of the Seven Kingdoms“ circa 89 Jahre vor den Geschehnissen in „Game of Thrones“ und 77 Jahre nach dem Ende von „House of the Dragon“ ein.

Der Cast von „A Knight of the Seven Kingdoms“

Auch die Besetzung von „A Knight of the Seven Kingdoms“ steht bereits fest. In den Hauptrollen findet ihr Peter Claffey als Ser Duncan Tall und Dexter Sol Ansell als Egg. Zusätzlich seht ihr:

Finn Bennett als Aerion Targaryen

Bertie Carvel als Baelor Targaryen

Tanzyn Crawford als Tanselle

Daniel Ings als Lyonel Baratheon

Sam Spruell als Maekar Targaryen

