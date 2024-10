Amazon Prime erobert mit Mystery-Drama im Mittelalter die deutschen Streaming-Charts

Die deutschen Zuschauer schalten gerade bei Amazon Prime Video ein: Dort läuft nämlich eine Mystery-Drama-Serie im Mittelalter, die ihr nicht verpassen solltet.

Alle sehen gerade die Mittelalter-Serie Die Pest auf Amazon Prime Video

In den deutschen Streaming-Charts regiert gerade wieder Amazon Prime Video. Was kein so großes Wunder ist, denn immerhin sind die Deutschen Amazon Prime treuer als etwa Netflix.

Dieses Mal kann Prime Video mit der spanischen Mystery-Drama-Serie Die Pest punkten: Im mittelalterlichen Sevilla wütet die Pest durch das Elendsviertel, während ein Ermittler genau hier einen Serienmörder ausfindig machen soll.

Auf IMDb kommen die zwei Staffeln von Die Pest auf eine Wertung von 7,2/10, was ziemlich ordentlich ist. Es ist momentan die erfolgreichste Serie in der deutschen Streaming-Landschaft (Quelle: JustWatch).

Mord, Intrigen und Elend im spanischen Mittelalter

Die Pest (auf Amazon Prime Video ansehen) spielt in der spanischen Stadt Sevilla, wo während des 16. Jahrhunderts die Krankheit im Elendsviertel wütet. Gleichzeitig jedoch werden die Leichen mehrerer Ermordeter gefunden – ein Zeichen für das Ende der Welt?

Der ehemalige Soldat Mateo Núñez gerät an die spanische Inquisition, als er versucht, einem Freund auszuhelfen. Anstatt ihn zu verurteilen, wird ihm jedoch ein Handel vorgeschlagen: Wenn er die teuflischen Verbrechen in der Stadt aufklären kann, dann erwartet ihn eine Begnadigung. Doch Mateo findet Hinweise, die auf etwas anderes hindeuten – nämlich eine mögliche Verschwörung, welche die Grundfeste der Stadt erschüttern könnte.

Die erste Staffel von Die Pest ist 2018 erschienen und wurde in Spanien mit größerem Interesse als Game of Thrones geschaut. Das Mystery-Drama soll ziemlich blutig und durchaus auch düster sein, was bei dem Schauplatz wahrlich keine große Überraschung darstellt.

