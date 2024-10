„The Devil's Hour“ Staffel 2: Alle Folgen im Stream sehen

„The Devil's Hour” Staffel 2 hat offiziell begonnen. Der Startschuss der Thriller-Serie ist gefallen und ihr könnt alle Folgen im Stream sehen. Wie es mit Lucy und Video weitergeht und was euch erwartet, erfahrt ihr hier.

„The Devil's Hour“ Staffel 2: Start im Stream

Etwas weniger als zwei Jahre hat es gedauert, doch die neuen Folgen von „The Devil’s Hour“ sind auf dem Weg. Die zweite Season startet am 18. Oktober 2024. Im Stream seht ihr die Episoden wie gewohnt auf Amazon Prime Video.



Bleibt Amazon dem Konzept der ersten Staffel treu, wird die zweite Staffel in vollständig am 18. Oktober veröffentlicht. Allerdings wird die neue Season nur fünf Folgen haben – also eine weniger, als in der ersten Staffel.

Der Cast von „The Devil's Hour“ Staffel 2

Zurückkehren werden Peter Capaldi als Gideon und Jessica Raine als Lucy. Mit Saffron Hocking als DS Sam Boyd gibt es einen Neuzugang. Der Cast von „The Devil’s Hour“ Staffel 2 setzt sich wie folgt zusammen:

Peter Capaldi als Gideon

Jessica Raine als Lucy

Nikesh Patel als DI Ravi Dhillon

Phil Dunster als Mike Stevens

Benjamin Chivers als Isaac

Rhiannon Harper-Rafferty als Debbie Warren

Saffron Hocking ist die neuste Ergänzung im Cast von „The Devil's Hour“ (© Amazon Prime Video)

Das erwartet euch in der neuen Season

Lucys Doppelleben führt zu neuen und weiteren Komplikationen, während sie versucht an der Seite von Gideon eine immer wieder neu einkehrende Tragödie zu verhindern – und ganz nebenbei ein nur schwer zu fangendes Monster zu schnappen.



Isaac entdeckt zeitgleich immer mehr Emotionen, die es ihm schwierig machen, seine Balance in der Realität zu behalten. Aber auch Lucys Vergangenheit scheint sie in der Form von Ravi und Sam immer weiter einzuholen.

Gideon sucht mit Lucy nach einem Monster. (© Amazon Prime Video)

