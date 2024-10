7 Fortsetzungen, auf die Anime-Fans seit Jahren verzweifelt warten

No Game No Life hat zwar einen Film, aber nie eine zweite Staffel erhalten.© Plaion Pictures 6 / 8

Wenn es um die begehrtesten Anime-Fortsetzungen geht, dann wird fast immer No Game No Life genannt. Der Anime hat sich seit seinem Release 2014 eine treue Fangemeinde aufgebaut, die immer noch auf eine zweite Staffel hofft. Immerhin erschien 2017 mit No Game No Life Zero ein Film. Seitdem ist es aber wieder sehr still um den beliebten Anime geworden.