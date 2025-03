Grey's Anatomy: Alle Partner von Meredith Grey im Überblick

„Grey's Anatomy“ handelt nicht nur von medizinischen Fällen, sondern auch vom Liebesleben der Ärzte. Wir blicken zurück auf die Partner von Meredith Grey.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Mit wem ist Meredith Grey aktuell zusammen?

Seit Beginn der Show im Jahr 2004 hat Meredith zahlreiche Beziehungen und romantische Verstrickungen erlebt. Diese Liebesgeschichten spiegeln nicht nur ihre persönliche Entwicklung wider, sondern auch die Höhen und Tiefen ihres Lebens als Chirurgin am Grey Sloan Memorial Hospital. Wir blicken chronologisch auf ihre Männer zurück.

Anzeige

In Staffel 20 von „Grey's Anatomy“ ist Hauptfigur Meredith Grey, gespielt von Ellen Pompeo, mit Nick Marsh (Scott Speedman) zusammen. Nick ist ursprünglich ein Patient von Meredith und kehrt in Staffel 18 als neuer Love-Interest zurück.

In Staffel 19 entwickelt sich ihre Beziehung zu dem Transplantationschirurgen weiter, der sie durch seine Offenheit und Stärke beeindruckt. Nick gesteht ihr seine Liebe, doch sie weicht zunächst aus. Schließlich klärt ein emotionales Wiedersehen Missverständnisse, und sie entscheiden sich für eine Fernbeziehung.

Anzeige

Derek Shepherd ("McDreamy") – Staffel 1 bis 11

Die Liebesgeschichte zwischen Meredith Grey und Derek Shepherd (Patrick Dempsey) ist zweifellos das Herzstück der Serie. Alles beginnt mit einem One-Night-Stand in der Nacht vor Merediths erstem Arbeitstag im Seattle Grace Hospital. Der Schock folgt bald, als sie herausfindet, dass Derek ihr neuer Chef und verheiratet ist.

Anzeige

Er entscheidet sich aus Pflichtgefühl zunächst dazu, bei seiner Frau Addison zu bleiben. Im Laufe der Serie erkennen Meredith und Derek, dass ihre Liebe einzigartig ist, doch Bindungsprobleme und persönliche Unsicherheiten belasten die Beziehung immer wieder.

Besonders Merediths Ängste, die durch ihre schwierige Kindheit geprägt sind, stellen eine Herausforderung dar. Erst durch eine Therapie gelingt es ihr, sich emotional zu öffnen und eine gemeinsame Zukunft mit Derek anzustreben.

Die beiden heiraten auf unkonventionelle Weise: Sie schrieben ihre Gelübde auf einen Post-it-Zettel. Sie gründen eine Familie mit drei Kindern. Bis zu Dereks tragischem Tod in Staffel 11 bleiben sie zusammen.

In diesem Video erfahrt ihr mehr über die interessantesten Liebespaare bei Grey’s Anatomy:

Grey's Anatomy - Die besten Paare

Steve Murphy – Staffel 2

In der zweiten Staffel trifft Meredith Steve Murphy in einer Bar und verbringt die Nacht mit ihm. Sie geht davon aus, dass sie ihn nie wiedersehen wird, doch am nächsten Tag erscheint er im Krankenhaus, wo Meredith arbeitet.

Es stellt sich heraus, dass Steve an einem Tumor im Rückenmark leidet, der eine Dauererektion verursacht. Ausgerechnet Derek Shepherd führt die Operation durch, um den Tumor zu entfernen.

George O'Malley – Staffel 2

In einer Phase emotionaler Verwirrung nach ihrer Trennung von Derek lässt sich Meredith auf einen One-Night-Stand mit ihrem besten Freund George ein, der seit Beginn ihrer gemeinsamen Assistenzarztzeit in sie verliebt ist. In Staffel 2 gesteht George ihr schließlich seine Liebe.

Zu diesem Zeitpunkt ist Meredith emotional angeschlagen, unter anderem wegen ihrer komplizierten Beziehung zu Derek Shepherd. In einem Moment der Schwäche schläft sie mit George, bricht jedoch währenddessen in Tränen aus, da sie ihn nicht auf dieselbe Weise liebt. Nach diesem Vorfall verschlechtert sich ihre Freundschaft vorübergehend erheblich.

Anzeige

George fühlt sich gedemütigt und distanziert sich, indem er aus Merediths Haus auszieht und bei anderen Kollegen Unterschlupf sucht. Meredith hingegen zeigt Reue und versucht, die Situation zu klären, doch George lehnt eine Aussprache ab. Ihre Beziehung bleibt angespannt, bis sie sich später allmählich wieder annähern und eine rein platonische Freundschaft aufbauen können.

Finn Dandridge – Staffel 2 bis 3

Der Tierarzt Finn (Chris O'Donnell) tritt in Merediths Leben, als er sich um ihren kranken Hund Doc kümmert. Ihr erstes Date ist ungewöhnlich: Gemeinsam helfen sie einem Fohlen bei der Geburt. Die Beziehung entwickelt sich langsam und basiert auf Gesprächen über ihre jeweiligen Lebensgeschichten und emotionalen Belastungen.

Trotz Finns Bemühungen und seiner Unterstützung in schwierigen Momenten, wie dem Verlust von Doc, bleibt Meredith innerlich zerrissen zwischen ihm und Derek. Die Dreiecksbeziehung führt zu Spannungen, da beide Männer um sie kämpfen.

Finn stellt klar, dass er für Meredith da sein möchte, doch ihre Gefühle für Derek sind zu stark. Am Ende entscheidet sich Meredith für Derek, obwohl sie Finn als den "besseren Mann" anerkennt.

Anzeige

William Thorpe – Staffel 12

Nach dem Tod ihres Ehemanns Derek Shepherd ist der Onkologe William Thorpe (Scott Elrod) der erste Mann, dem Meredith eine romantische Chance gibt. Die beiden lernen sich während einer gemeinsamen Operation kennen. Nach anfänglichem Zögern lässt sich Meredith schließlich auf ein Date mit ihm ein.



Nach einer gemeinsamen Nacht reagiert Meredith panisch und wirft Thorpe lautstark aus ihrem Haus. Sie gesteht ihm später, dass sie den Verlust ihres Mannes noch nicht verarbeitet hat und die Beziehung überstürzt ist. Thorpe zeigt Verständnis für ihre Situation und zieht sich zurück, macht jedoch deutlich, dass er wartet, falls sie irgendwann bereit sei.

Nathan Riggs – Staffel 12 bis 14

Nach einigen Rückschlägen und intensiven Gesprächen, insbesondere während eines turbulenten Fluges, entscheidet sich Meredith, dem Herzchirurgen Nathan Riggs (Martin Henderson) eine Chance zu geben. Die beiden beginnen eine Beziehung und machen diese öffentlich, obwohl Merediths Halbschwester Maggie zunächst schockiert reagiert, da sie selbst Gefühle für Nathan hatte.

Die Beziehung wird jedoch durch die Rückkehr von Nathans totgeglaubter Verlobten Megan Hunt kompliziert. Als Megan lebend gefunden wird, erkennt Nathan, dass er noch starke Gefühle für sie hat. Meredith zeigt Verständnis und rät ihm, zu Megan zurückzukehren, da sie selbst ähnlich handeln würde, wenn Derek plötzlich wieder am Leben wäre.

Andrew DeLuca – Staffel 14 bis 16

Die Beziehung zwischen Meredith Grey und Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti) beginnt in Staffel 14, als der betrunkene DeLuca sie auf der Hochzeit von Jo Wilson Alex Karev küsst. In Staffel 15 erklärt er ihr seine Liebe. Ihr Altersunterschied und Merediths Vergangenheit als Witwe mit Kindern sorgen für Spannungen, doch die beiden wachsen durch gemeinsame Herausforderungen enger zusammen.

In Staffel 16 wird ihre Beziehung durch berufliche Konflikte und DeLucas psychische Probleme belastet. Merediths Engagement für soziale Gerechtigkeit und DeLucas Unsicherheiten führen zu Missverständnissen. Schließlich distanziert sich Meredith, während DeLucas Gesundheitszustand sich verschlechtert.

John – Staffel 15

Meredith wird von einer Matchmakerin namens Cece Colvin verkuppelt, die sie mit verschiedenen Männern zusammenbringen möchte. Bei einem Blinddate trifft Meredith auf John, gespielt von Josh Radnor. Trotz anfänglicher Sympathie und Gemeinsamkeiten verläuft das Date jedoch nicht wie erwartet.

Meredith und John stellen fest, dass sie die falsche Person angesprochen haben und eigentlich mit anderen verabredet waren. Sie entscheiden sich, das Restaurant zu verlassen und weiter zu plaudern, doch als sie auf das Thema Kinder zu sprechen kommen, merkt Meredith, dass John keine Kinder oder Single-Mütter mag. Da Meredith bereits drei Kinder hat, beendet sie das Date und die Beziehung endet abrupt.

Cormac Hayes ("McWidow") – Staffel 16 bis 18

Meredith und der Kinderchirurg Cormac Hayes (Richard Flood), auch bekannt als "McWidow," teilen eine tiefgehende Verbindung. Beide haben ihre Ehepartner verloren, was sie einander näher bringt. Hayes, der von Cristina Yang als "Geschenk" an Meredith geschickt wurde, bringt frischen Wind ins Grey Sloan Memorial und es entwickelt sich im Laufe der Zeit eine zarte romantische Spannung.



Trotz gegenseitiger Sympathie bleibt ihre Beziehung kompliziert und tritt oft auf der Stelle. Die Herausforderungen des Krankenhausalltags, persönliche Traumata und Merediths andere Beziehungen verhindern eine tiefere Bindung.

Meredith Grey und die Liebe: Neuer Beziehungsstatus ab 28. April auf Disney+?

Wie ihr seht, hat Meredith Grey schon so einigen Männern den Kopf verdreht. Ob sie nun mit Nick Marsh ihr Happy End gefunden hat, erfährst du ab dem 28. April auf Disney+. Jeden Montag wird dann eine neue Folge der 21. Staffel „Grey's Anatomy“ veröffentlicht.





Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.