Die berühmteste Adresse der 90er: So viel ist die Villa des Prinzen aus Bel-Air heute wert

Alle Kids aus den 90ern kennen den Prinzen von Bel-Air. Wollt ihr wissen, wie viel das Haus seines Onkels heute wert ist? Ihr erfahrt es hier.

Wer erinnert sich an das Haus in Bel-Air?

Jeder von euch, der in den 90ern groß geworden ist, erinnert sich wahrscheinlich an die Sitcom mit Will Smith. An vielen Nachmittagen war das unvergessliche Intro der Serie zu hören. Da muss euch der Prinz auf jeden Fall hin und wieder über den Bildschirm gelaufen sein!

Die Serie folgt den Höhen und Tiefen des Lebens des jungen Will Smiths, dargestellt durch den gleichnamigen Schauspieler. Der junge Mann kommt aus Philadelphia und ist in schlechten Verhältnissen groß geworden. Bis er zu seinem Onkel und seiner Tante zieht, die wohlhabend sind und ein edles Zuhause haben, eine Villa in Bel-Air, Los Angeles.

Er findet sich dort in einer Welt wieder, in die der Junge aus der Gosse nicht wirklich hineinzupassen scheint und es immer wieder zu schrägen Missverständnissen und Situationen kommt. Vor allem mit den verwöhnten Cousins und Cousinen entstehen wiederholt lustige Momente. Neben dem skurrilen Familienleben behandelt die Sitcom aber auch ernstere Themen wie Rassismus und soziale Ungleichheit.

Die Villa aus „Der Prinz von Bel-Air“ jetzt zum Verkauf

Aktuell steht die Villa sogar zum Verkauf bereit. Sage und schreibe 1,828,691 Dollar ist sie derzeit wert (Quelle: Zillow). Mit diesem Preis ist sie wohl einem Prinzen würdig – selbst, wenn es sich nicht um den Fresh Prince von Bel-Air handelt.

Wer also das nötige Kleingeld übrig hat und den dringenden Wunsch verspürt, in des Prinzen Heim zu hausen, der kann jetzt seine Chance ergreifen und die Villa ergattern. Wäre natürlich schon ein nostalgisches Highlight, oder? Zumindest, solange die Cousins von Will Smith nicht mit einziehen.

Die Villa auf Google Maps

Das zweite zu Hause des Prinzen von Bel-Air steht aktuell für einen ziemlich hohen Preis zum Verkauf. Die Villa steht im Westen von Los Angeles in Brentwood. Über Google Maps könnt ihr sogar selbst einen Blick darauf werfen – zumindest, soweit es Mauern und Hecken zulassen.

Das Haus des Prinzen in Los Angeles auf Google Maps. (© Screenshot GIGA / Google Maps)

