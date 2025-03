„Reacher“-Reihenfolge: Bücher, Filme und Amazon-Serie im Überblick

Alle „Reacher“-Fans, die mehr über die Chronologie der Bücher, Filme und Serie erfahren möchten, finden hier die wichtigsten Infos in der Übersicht.

„Reacher“-Bücher: Das ist die richtige Reihenfolge

In den „Reacher“-Büchern geht es um den einzelgängerischen Charakter Jack Reacher, ein Ex-Militärpolizist der US-Armee, welcher keinen festen Wohnsitz hat, sondern frei durch die USA zieht und sich immer neuen Herausforderungen und Fällen an verschiedenen Orten stellt.

Die „Reacher“-Geschichten von Lee Child sind in sich abgeschlossen, sodass sie nicht in chronologischer Reihenfolge gelesen werden müssen. Jedoch orientiert sich Lee oft an Geschehnissen der echten Welt, weshalb wir empfehlen, die Bücher nach Chronologie der Veröffentlichung zu lesen:

Derzeit sind Band 28 und 29 jedoch nur auf Englisch verfügbar (Stand: März 2025). Ihr solltet außerdem beachten, dass die Bände acht, 16, 21 und 28 in früherer Vergangenheit spielen, noch vor dem ersten Roman „Größenwahn“. Ein 30. Band ist für November 2025 geplant und soll „Exit Strategy“ heißen.

Reihenfolge der „Reacher“-Filme und der Serie

Es gibt bereits zwei „Reacher“-Filme mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Diese könnt ihr ebenfalls in der Reihenfolge nach Veröffentlichung schauen.

Der erste Verfilmung zur Buchreihe ist „Jack Reacher“ von 2012. Die Grundlage ist „Sniper“, der 9. Band. In einer Kleinstadt in Indiana, USA, werden fünf Menschen auf offener Straße erschossen. Bei seinen Ermittlungen wird Jack Reacher in einen Komplott hineingerissen, der mit dem ehemaligen sowjetischen Gefangenen „The Zec“ zu tun hat.

Als Grundlage für „Jack Reacher – Kein Weg zurück“ von 2016 diente der 18. Band, „Die Gejagten“. Aus dem Nichts wird Jack Reacher eines Mordes beschuldigt, der schon 16 Jahre zurückliegt. Kann er seine Unschuld beweisen?

Die „Reacher“-Serie auf Amazon

Die Amazon-Serie zur Thriller-Buchreihe startete in 2022 und umfasst bereits drei Staffeln, welche sich an unterschiedlichen Romanen orientieren.

Die 1. Staffel orientiert sich an dem ersten „Reacher“-Band „Größenwahn“.

Die 2. Staffel hat den 11. Band „Trouble“ als Basis.

Die 3. Staffel beschreibt die Handlung aus Band 7, „Der Janusmann“.

„Reacher“-Serie: Wird es eine vierte Staffel geben?

Eine vierte Staffel für die erfolgreiche Serie ist geplant und wird wahrscheinlich im Laufe von 2026 erscheinen. Bis jetzt ist aber noch unklar, welcher Band der Buchreihe ihr als Grundlage dienen wird.

