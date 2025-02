„Reacher“ Staffel 4: Wird die Serie von Amazon Prime in Zukunft fortgesetzt?

Die actiongeladene Serie hat sich in den letzten Jahren zu einem echten Hit entwickelt. Wir verraten, ob ihr euch auf „Reacher“ Staffel 4 freuen könnt.

Wird es „Reacher“ Staffel 4 geben?

Der von Alan Ritchson verkörperte Militärpolizist Jack Reacher hat sich in der gleichnamigen Prime-Video-Serie „Reacher“ seit der Premiere im Jahr 2022 zu einem echten Publikumsliebling entwickelt. Die Nachfrage ist so groß, dass sich die zweite Staffel der Serie auf der Streamingplattform von Amazon zur meistgesehenen Veröffentlichung im Jahr 2023 hochgearbeitet hat.

Kein Wunder, denn mit einem Score von 95 % auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes scheint sie den Zeitgeist der Menschen zu treffen. Diesen Trend machen sich die Serienschaffenden bei Prime Video zunutze und haben laut Variety „Reacher“ im Oktober 2024, bereits vor dem Start der dritten Staffel, um eine vierte verlängert. Staffel 3 der Serie rund um den knallharten Militärpolizisten könnt ihr übrigens ab dem 20. Februar 2025 auf Prime Video streamen.

Wann und wie geht es mit „Reacher“ Staffel 4 weiter?

Ein Starttermin für das vierte Abenteuer von „Reacher“ ist noch nicht bekannt, doch es ist anzunehmen, dass dieser, um die nach mehr gierenden Fans bei Laune zu halten, im Laufe des Jahres 2026 sein wird. Dies ist natürlich auch abhängig davon, wie voll der Terminkalender von Hauptdarsteller Alan Ritchson ist, für den die Serie einen echten Karriereschub bedeutet hat.

Doch auch für seine Schauspielkollegin Maria Sten, die Reachers alte Partnerin Frances Neagley verkörpert, läuft es hervorragend, denn sie bekommt mit „The Untitled Neagley Project“ einen eigenen Ableger.

Auch zum Inhalt von Staffel 4 ist noch nichts bekannt, wo doch Staffel 1 bis 3 auf den Büchern von Lee Child basieren, der unter anderem als ausführender Produzent an der Serie mitarbeitet. An dieser Stelle gehen wir davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzt und wird im Jahr 2026 ein weiteres von Child verfasstes Buch im Serienformat sehen werden.

Sein neuestes Werk mit dem Titel „In Too Deep“, das am 10. April 2025 erscheinen wird, ist das 29. Abenteuer für Jack Reacher und bietet mit Sicherheit einiges an Verfilmungspotenzial. Für die bisherigen drei Staffeln wurde übrigens auf die folgenden Bücher zurückgegriffen:

