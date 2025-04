Die Reihenfolge von „The Walking Dead“: Übersicht über die Serien, Comics und Videospiele

„The Walking Dead“ feiert internationale Erfolge und die Fülle der Geschichten wird immer größer. Mit diesem Artikel behaltet ihr den Überblick.

„The Walking Dead“ – kommt ihr noch mit?

„The Walking Dead“ ist ein internationaler Erfolg und hat eine große Fangemeinde. Es gibt zahlreiche Geschichten aus dieser post-apokalyptischen Welt, die sowohl in Comics, Serien als auch Videospielen erzählt werden. Der folgende Überblick hilft euch dabei, die verschiedenen Formate richtig einzuordnen und die Reihenfolge nachzuvollziehen.

Die Comicreihe „The Walking Dead“

Die Comic-Serie hat insgesamt 193 Ausgaben und wurde von 2003 bis 2019 veröffentlicht. Sie erzählen die Geschichte von Rick Grimes, der auch die Hauptfigur der Serie ist. Die Comics erzählen die ganze Geschichte, während sich die Serie lose daran orientiert. Ihr könnt euch auf Amazon das erste Kompendium ansehen.

Dieses Video zeigt euch, wie die Stars der Serie „The Walking Dead“ früher aussahen:

Die Serie und ihre Spin-Offs – das ist die zeitliche Abfolge

Die Hauptserie „The Walking Dead“ (2010-2022) folgt hauptsächlich den Charakteren Rick, Carol und Daryl und hat insgesamt elf Staffeln. Sie beginnt mit einer engen Orientierung an den Comics und entwickelt sich ab der vierten Staffel eigenständiger.

„Fear The Walking Dead“ (2015-2023): Diese Serie beginnt vor den Ereignissen der Hauptserie und behandelt den Ausbruch der Zombie-Apokalypse in Los Angeles. Sie umfasst acht Staffeln und überschneidet sich später mit „The Walking Dead“, gegen Ende tauchen Charaktere aus „The Walking Dead“ auf.

„The Walking Dead: Daryl Dixon“ (2023 - ) spielt direkt nach der ersten Staffel der Hauptserie und erzählt die Geschichte von Daryl. Diese Serie spielt in Frankreich.

„The Walking Dead: World Beyond“ (2020-2021): Mit nur zwei Staffeln behandelt diese Serie die Geschichte von jugendlichen Hauptfiguren und deren Erlebnissen in der Welt der Zombies. Sie setzt zeitlich nach der zehnten Staffel der Hauptserie „The Walking Dead“ ein.

„The Walking Dead: Dead City“ (2023 - ) knüpft an Staffel elf der Hauptserie an. Im Fokus stehen die Charaktere Negan und Maggie.

„The Walking Dead: The Ones Who Live“ (2024): Diese Serie konzentriert sich auf die Rückkehr von Rick und Michonne nach den Ereignissen der Hauptserie und der Fortsetzung „World Beyond“.

„Tales Of The Walking Dead“ (2022): Diese Anthologie-Serie erzählt in jeder Episode eine eigenständige Geschichte, die sowohl vor als auch nach der Hauptserie spielt.

Die Videospiele zu „The Walking Dead“

Telltale‘s The Walking Dead (2012-2018): Neben den Erzählungen der Serien und Comics gibt es noch eine Videospiel-Reihe, sie erzählt die Geschichte von Clementine. Die Videospiele bilden eine eigenständige Erzählung, die sich stark auf emotionales Storytelling fokussiert.

Wie hängen die Formate von „The Walking Dead“ zusammen?

Die verschiedenen Formate von „The Walking Dead“ – von den Comics über die Serien bis hin zu den Videospielen – sind miteinander verwoben und bieten unterschiedliche Perspektiven auf die gleiche post-apokalyptische Welt. Jedes Format hat dabei eigene Geschichten, die sich entweder parallel oder ergänzend zur Hauptserie entwickeln. So entsteht ein vollständiges Bild der komplexen Welt, die „The Walking Dead“ ausmacht.