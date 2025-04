Lebendig begraben: Joyn bringt Knossi und andere YouTuber unter die Erde

Joyn bringt gemeinsam mit Knossi und anderen beliebten YouTubern ein neues Format an den Start: Deep Down – Die Vergrabenen. In der Show lassen sich die Content Creator für 100 Stunden lebendig begraben.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Deep Down bringt YouTuber an ihre Grenzen

Jens Knossalla, besser bekannt als Knossi, hat gerade erst eine nervenaufreibende Segeltour über den Atlantik hinter sich gebracht (Mission Unknown: Atlantik), schon steht das nächste Format in den Startlöchern. Nur diesmal geht es unter die Erde.

Anzeige

Unter der Obhut von Streamingdienst Joyn lässt sich der YouTube-Star und Twitch-Streamer mit einigen anderen Internet-Promis für 100 Stunden lebendig begraben. Dementsprechend heißt das Format auch Deep Down – Die Vergrabenen. Neben Knossi begeben sich auch noch Sascha Huber, Fibii, Willi Whey, Lewinray und Ronny Berger in die Finsternis.

Los gehts mit Deep Down am 04. Mai mit einer Doppelfolge. Im Anschluss werden neue Folgen immer mittwochs und sonntags auf Joyn ausgestrahlt. Etwas später wird die 16-teilige Show auch auf den YouTube-Kanälen von Knossi und Sascha Huber zu sehen sein. Ein kostenpflichtiges Joyn-Abo ist also nicht zwangsläufig notwendig.

Anzeige

Die Teilnehmer sind sich übrigens darüber bewusst, dass diese neue Aktion viel gefährlicher ist als bisherige Shows. So sagt Huber zum Beispiel:

Dieses Mal haben wir echt übertrieben. Wir haben überlegt: Was wäre das Krasseste, was du machen kannst? Wovor hat jeder Angst? Vor dem Tod. Und der nächste Schritt? Ok, lebendig begraben.

Quelle: DWDL

Anzeige

Deep Down: Ist die neue Show zu extrem?

Auch wenn Joyn und ProSiebenSat.1 Media mit Sicherheit darauf achten werden, dass keinem Teilnehmer die Luft ausgeht, sind vor allem die psychologischen Folgen einer solchen Unternehmung nicht zu unterschätzen. Insofern kann man nur hoffen, dass das Format keine Kinder und Jugendliche dazu ermutigt, sich im Garten selbst zu beerdigen, um auf TikTok viral zu gehen.

Es ist allerdings auch nicht das erste Mal, dass ein Internet-Star sich lebendig begraben lässt. So ließ sich der YouTuber MrBeast bereits mehrfach verbuddeln – so verbrachte der Content Creator 2023 zum Beispiel ganze sieben Tage in einem Sarg unter der Erde (auf YouTube ansehen).

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.