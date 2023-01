Bei Joyn stehen ab sofort mehr kostenlose Inhalte bereit. Der Anbieter hat 16 thematisch gebündelte Programm-Streams verfügbar gemacht, weitere sollen in den nächsten Monaten hinzukommen. Mit dabei sind Joko & Klaas, K11 und X-Factor.

Joyn: Mehr kostenlose Streams verfügbar

Joyn bietet neue On-Demand-Streams auf seiner Plattform an, für die kein kostenpflichtiges Abonnement abgeschlossen werden muss. Sie werden unter dem bestehenden Label 24/7 gebündelt, auch wenn es sich eher um Themen-Streams handelt als um ein lineares Fernsehprogramm. Nach Angaben von Joyn wird das Angebot über Werbung finanziert, es ist also mit Unterbrechungen zu rechnen.

Ganz wie bei anderen 24/7-Streams stellt sich Joyn ein Durchzappen vor, Nutzer können von Programm zu Programm springen, bis sie etwas Interessantes gefunden haben. Anders ist bei dem neuen Format lediglich, dass es sich um themenbasierte Abspiellisten handelt (Quelle: Digitalfernsehen.de).

Zu Beginn stehen 16 On-Demand-Streams zur Verfügung, Joyn will weitere Streams in den kommenden Monaten hinzufügen. Den Anfang machen unter anderem Joko & Klaas, hier stehen acht Episoden bereit. Die Kult-Horror-Serie X-Factor ist hingegen mit Episoden aller Staffeln verfügbar. Auch bei der Krimiserie K11 können Nutzer alle Folgen anschauen.

Joyn zeigt mehr Sci-Fi und True Crime

Für Sci-Fi-Fans hat Joyn an vier Staffeln der amerikanischen Serie Sanctuary gedacht, Kinder wiederum können auf Inhalte der Mediathek von RiC zugreifen. Für Erwachsene steht eine True-Crime-Playlist mit den Formaten Unsolved Mysteries, Murder in Amish Country, The Night Caller und In the Cold Dark Night bereit.

Comedy-Inhalte gibt es unter anderem aus der Mediathek von Netzkino, darüber hinaus gibt es eine Playlist mit Episoden der deutschen Serie Slavik. Für Mystery-Fans bietet Joyn The 4400 an.