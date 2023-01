Zuletzt ließ sich Disney+ vermehrt etwas Zeit, um einen Kinoerfolg ins Streaming-Programm aufzunehmen. Nun legt der Unterhaltungsriese aber nahezu einen Frühstart hin und holt sich mit „The Menu“ einen aktuell teils noch laufenden Kino-Hit.

Auf „Black Panther: Wakanda Forever“ müssen die Marvel-Fans unter den Nutzerinnen und Nutzern von Disney+ noch bis zum 1. Februar warten. Wesentlich früher startet dagegen die schwarzhumorige Horror-Satire „The Menu“. Obwohl der Film seit dem 17. November in den deutschen Kinos läuft, startet der Film bereits am 18. Januar 2023 auf Disney+. Ein echter Frühstart, denn der erwähnte Marvel-Film lief noch eher im Kino, kommt aber viel später zu Disney+. „The Menu“ benötigt dafür nur 62 Tage (bei Disney+ ansehen).

Disney+ zeigt „The Menu“ früher als gedacht

Möchte Disney hier vielleicht wieder einen Kino-Flop noch irgendwie gewinnbringend im Streaming vermarkten, wie zuletzt mit „Strange World“ geschehen? Dem ist nicht so. „The Menu“ begeisterte nämlich nicht nur die Kritiker, auch an den Kinokassen war der Genre-Film recht erfolgreich. Bei geschätzten Produktionskosten von circa 30 Millionen US-Dollar verdiente der Film bis jetzt schon über 76 Millionen im Kino. Kein typischer Blockbuster, aber auch kein Flop.

Der Trailer zu „The Menu“ vermittelt schon mal einen ersten Eindruck vom festlichen Menü:

The Menu - Trailer Deutsch

Und worum geht es im Film? Zu viel wollen wir nicht verraten. Ein kurzer Einstieg in die Geschichte: Ein Paar, gespielt von Anya Taylor-Joy („Das Damengambit“) und Nicholas Hoult (Hank McCoy alias Beast seit „X-Men: Erste Entscheidung“), bereist die Welt auf der Suche nach kulinarischen Höhepunkten. Auf einer berühmt-berüchtigten Insel findet sich eines der exklusivsten Restaurants der Welt. Im Mittelpunkt der Küchenchef Slowik (Ralph Fiennes). Die Speisekarte hat es in sich und ist für die beiden Feinschmecker am Ende eine ganz besondere Überraschung.

Kritiker und Zuschauer sind angetan

Ein herrlicher Spaß. Die Profis von Rotten Tomatoes kommen auf 89 Prozent positive Bewertungen. Das Meinungsbild lässt sich daher wie folgt zusammenfassen: „Während sich der soziale Blick auf einfache Zutaten stützt, serviert The Menu eine schwarze Komödie mit viel Würze.“ Und die Zuschauer? Die fanden den Film mit 76 Prozent auch sehr gut und resümieren: „The Menu hat eine großartige Besetzung und jede Menge lustige Momente, auch wenn das Ende für manche vielleicht etwas schwer zu schlucken ist.“

Bei der IMDb reicht es zudem für eine Wertung von 7,3 von 10 maximalen Punkten. Bedeutet: Ein guter und sehenswerter Film und damit alles andere als ein Flop, den Disney im Streaming-Angebot „verramschen“ müsste. Wir freuen uns, das „The Menu“ nun schon so zeitig auf Disney+ zu sehen ist.