Viel besser als die letzten Serien aus dem Star-Trek-Universum – „The Orville“ ist so, wie sich viele Fans Star Trek zurückwünschen. Bei Disney+ gibt es hierzulande noch immer nur die ersten beiden Staffeln zu sehen. Die 3. Staffel startete jetzt endlich bei Pro 7, kann mit einem Trick aber auch schon komplett bei Disney+ angeschaut werden.

Anfangs dachten nicht wenige Kritiker bei „The Orville“ zunächst an eine typische Klamauk-Serie des Family-Guy-Erfinders Seth MacFarlane. Doch weit gefehlt, dem passionierten Star-Trek-Fan gelang am Ende die Wiederbelebung eines ganzen Genres. The Orville ist wie Star Trek: The Next Generation, nur halt mit den Mitteln der Jetztzeit und einer gehörigen Portion speziellen Humors und auch Tiefe. Das gefällt den Zuschauern.

The Orville auf Disney+: Mit Trick schon die 3. Staffel schauen

Die 3. Staffel mit dem Namen „The Orville – New Horizons“ lief bereits im letzten Sommer auf Hulu in den USA. Obwohl damit auch Disney+ theoretisch die Senderechte innehat, gibt es die 3. Staffel noch nicht in Deutschland auf dem Streaming-Dienst. Hier hat nämlich Pro 7 noch die älteren Rechten und sendet seit dem 2. Januar jeweils immer montags gegen 22:30 Uhr die neuen Folgen (The Orville – New Horizons in der Mediathek von Pro 7). Alternativ gibt es die Folgen auch auf dem dazugehörigen Streaming-Angebot Joyn zu sehen.

Kleiner Vorgeschmack im Trailer zur dritten Staffel:

The Orville: New Horizons – Trailer von Disney+

Kundinnen und Kunden von Disney+ müssen sich aber noch mindestens bis Ende März 2023 gedulden, bis alle Folgen der 3. Staffel linear bei Pro 7 gesendet wurden. Doch es gibt einen Trick, wie ihr schon jetzt die neueste Staffel auch bei Disney+ sehen könnt. Wie die Kollegen von Netzwelt berichten, genügt dafür ein VPN-Dienst (Übersicht über aktuelle VPN-Angebote). Mit dem lässt sich Disney+ dann aus Kanada virtuell nutzen. Ein neues Abo braucht es dafür nicht. Disney+ denkt einfach nur, dass ihr euch auf Reisen befindet und bietet euch alle Folgen von „The Orville“ zum Stream an. Ganz wichtig: Nicht nur mit englischer, sondern auch gleich mit deutscher Tonspur.

Überzeugen die neuen Folgen?

Doch wie gut ist eigentlich die 3. Staffel geworden? Kann sich mehr als nur sehen lassen. Die Profi-Kritiker bei Rotten Tomatoes vergeben dieses Mal ganze 100 Prozent auf dem Tomatometer, die Zuschauer noch immer fantastische 82 Prozent. Kurzum: Der Blick lohnt sich. Eine vierte Staffel wurde bisher leider noch nicht bestätigt, da gilt es weiterhin abzuwarten.