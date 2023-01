Die Serienverfilmung von The Last of Us kann sich über ein Mega-Budget freuen – die erste Staffel kostet mehr als so manche Staffel von Game of Thrones. Fans befürchten nun jedoch, dass die Kosten der HBO-Serie zum Verhängnis werden könnten.

The Last of Us kostet mehr als Game of Thrones

Die Serienverfilmung vom PlayStation-Hit The Last of Us wird von der Community bereits ungeduldig erwartet. Produzent HBO lässt sich bei der Umsetzung des Prestige-Projekts auch nicht lumpen, sondern soll 100 Millionen US-Dollar pro Staffel zur Verfügung stellen – damit übertrifft die Horror-Serie sogar die meisten Staffeln des weltweiten Fantasy-Phänomens Game of Thrones.

Allerdings befürchten viele Fans auf Reddit, dass die Serie auch aus diesem Grund ein jähes Ende finden könnte, denn Mutterunternehmen Warner Bros. Discovery ist auf einem rigorosen Sparkurs. Nachdem das Unternehmen den bereits fertiggestellten Film Batgirl aus Steuergründen unter Verschluss hält, wurde vor Kurzem auch die ebenfalls teuer produzierte Sci-Fi-Serie Westworld vor der geplanten letzten Staffel abgesetzt.

Horror-Serie von HBO: Fans fürchten frühes Ende von The Last of Us

In einem Reddit-Post diskutiert die Community über die kommende Verfilmung von The Last of Us. Viele Fans freuen sich auf die Horror-Serie, die hierzulande ab 16. Januar 2023 auf Sky starten soll – doch die immensen Kosten, das fehlende Vertrauen in Warner Bros. und bisherige Adaptionen von Videospielen führen zu jeder Menge Pessimismus bei den Kommentatoren.