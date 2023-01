Google versucht Android und seine Apps relativ einheitlich zu gestalten, doch das klappt nicht an allen Stellen. Besonders ein Bereich, den ihr vermutlich sogar täglich mehrfach nutzt, ist sehr fragmentiert und sieht auf jedem Handy und jeder App anders aus, sodass ihr im Grunde nie wisst, was euch erwartet. Genau das könnte sich mit Android 14 ändern.

Android 14: Teilen-Menü soll vereinheitlicht werden

In so gut wieder jeder App könnt ihr auf eurem Android-Gerät Inhalte teilen. Welches Menü dann erscheint, ist aber ein echtes Glücksspiel. Nicht einmal die Google-Apps haben ein einheitliches Menü zum Teilen von Inhalten und unterscheiden sich optisch sehr stark. Und dann gibt es noch die verschiedenen Oberflächen von Herstellern, die noch etwas Würze mit reinbringen. Genau das könnte mit Android 14 endlich enden und das Teilen-Menü vereinheitlicht werden (Quelle: XDA).

Das Teilen-Menü ist bisher fester Bestandteil der Android-Version und kann nur mit einem Android-Update aktualisiert werden. Das will Google ändern. Zukünftig soll die Funktion ausgelagert und über den Google Play Store einzeln aktualisiert werden können, wie es schon bei vielen Teilen des Betriebssystems der Fall ist. Zudem soll die Optik vereinheitlicht werden und die Nutzer sollen wählen können, in welchen Apps was geteilt werden soll.

Wenn ihr zukünftig also ein YouTube-Video auf WhatsApp teilen wollt, dann würde das auftauchende Teilen-Menü genau so aussehen wie das Teilen-Menü von Google News. Beide unterscheiden sich aktuell massiv in der Optik und im Aufbau, obwohl sie beide von Google stammen. Vereinheitlicht Google das einmal und gibt es vor, dann dürften andere Apps folgen und das Teilen-Menü ab Android 14 gleich aussehen, statt mehr oder weniger unterschiedlich, wie es bisher der Fall ist. Wer viel teilt, wird das zu schätzen wissen.

Das hat sich mit Android 13 geändert:

Google will mit Android 14 noch mehr vereinen

Das Teilen-Menü könnte nicht der einzige Bereich werden, den Google mit Android 14 vereint. Im neuen Betriebssystem könnte auch die Health-Connect-App integriert werden, wodurch Daten zwischen Health-Apps untereinander synchronisiert werden können. So würdet ihr keine Gesundheitsdaten mehr verlieren, auch wenn ihr eine andere Health-App nutzt, weil ihr vielleicht eine Smartwatch eines anderen Herstellers kauft.