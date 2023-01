Der Shooter High on Life ist schon seit ein paar Wochen auf dem Markt, aber erst jetzt haben Spieler einen lustigen Kommentar der Entwickler entdeckt. Das Spiel erkennt nämlich, wenn ihr versucht eine Abkürzung zu nehmen.

Xbox-Shooter erobert YouTube

Mit High on Life haben die Macher der Kult-Serie Rick and Morty Ende 2022 ihren eigenen Shooter auf der Xbox und dem PC veröffentlicht. Bei den Kritikern kam die wilde Ballerei zwar eher gemischt an, wofür auch die 68 Prozent auf Metacritic sprechen, aber die Fans der Serie erfreuen sich dennoch am derben Humor und den vielen Anspielungen auf die Popkultur.

Ein besonders raffinierter Gag wurde aber erst jetzt entdeckt und geht aktuell auf YouTube viral. Das rund 90-sekündige Video wurde innerhalb von drei Tagen fast 5 Millionen Mal aufgerufen und trägt den Titel: „When the game knows you are speedrunning ...“. Was so viel bedeutet wie „Wenn das Spiel weiß, dass du einen Speedrun versuchst ...“.

Zum Kontext: In High on Life seid ihr als Erdling auf diversen fremden Planeten unterwegs und legt euch mit einem fiesen Alien-Kartell an. Der Clou: Eure Waffen haben allesamt eine Persönlichkeit und können sprechen.

Meta-Humor à la Deadpool

Wenn ihr also mithilfe eures Jetpacks versucht eine Abkürzung durch die Level zu nehmen, kann es passieren, dass das Spiel diesen Vorgang ironisch kommentiert (siehe Video).

Anstatt euch aber zu bestrafen, begrüßt eure Waffe diesen unkonventionellen Weg sogar und wünscht euch stellvertretend für die Entwickler viel Glück beim Versuch einen Weltrekord zu brechen.

Auch an anderen Stellen kann es passieren, dass wenn ihr zu schnell seid, entsprechende Reaktionen getriggert werden. Darunter fallen auch Meta-Kommentare wie zum Beispiel: „Okay, dann schau dir halt nicht an, was wir alles gebaut haben.“

Bei der Community kommt diese Art von Humor jedenfalls richtig gut an und so gibt es auf YouTube und Reddit zahlreiche Kommentare, die das Spiel dafür feiern.

High on Life ist seit dem 12. Dezember 2022 erhältlich und unter anderem über den Xbox Game Pass spielbar.