Papaplatte über seine Fans: „NPC-Encounter auf der Toilette“ und andere verrückte Begegnungen

In einer neuen Episode ihres Podcasts „Edeltalk“ reden Twitch-Streamer Papaplatte und Reeze mit ihrem Gast Zarbex über komische Begegnungen, die sie schon mit ihren Fans hatten.

Die Streamer Papaplatte (Kevin Teller) und Reeze (Dominik Reezmann) betreiben gemeinsam den Podcast Edeltalk. In der neuesten Episode (auf YouTube anschauen) luden sie ihren Twitch-Kollegen Zarbex (Maik Taschenbier) ein. Mit ihm sprachen sie über seltsame Fan-Begegnungen, die sie schon mal hatten.

„Ey, das ist doch Papaplatte“

Eine Begegnung, die besonders herausstach: Als Papaplatte mit ein paar seiner Twitch-Kollegen in einem Kölner Club feiern war, musste er irgendwann auf die Toilette. Er stellte sich an das mittlere Pissoir und hatte somit zwei Typen neben sich. In einer der Kabinen war ein weiterer junger Mann.

Die drei erkannten den Twitch-Streamer und einer sagte: „Ey, das ist doch Papaplatte“. Anstatt Papaplatte anzusprechen oder nach einem Foto zu fragen, stellten sich die drei jungen Männern hinter ihn in einen Halbkreis und beobachteten ihn. Die ganze Situation war Papaplatte (verständlicherweise) so unangenehm, dass er das Erleichtern seiner Blase kurzerhand aufgab und nach draußen ging. Papaplatte nannte den Vorfall einen „NPC-Encounter auf der Toilette.“

Zarbex berichtet vom Karneval

Auch Podcast-Gast Zarbex konnte eine ähnliche seltsame Fan-Begegnung zum Besten geben. Er stand an Karneval an einem Wurststand und aß gerade, während sein Twitch-Kollege Max Schradin gerade auf der Toilette war. Eine Gruppe von fünf Jungs stellten sich ein wenig abseits hin und beobachteten ihn. Sie riefen immer wieder seinen Namen, mehrere Minuten.

Das nervte Zarbex irgendwann so sehr, dass er sie ansprach, was genau sie nach einem Foto und einem kurzen Gespräch denn noch wollten. Anscheinend wollten sie ihn nur weiter beobachten, gingen schließlich dann doch weiter. Am Abend schrieb ihm diese Jungsgruppe noch und entschuldigte sich immerhin dafür, dass es so unangenehm war.

Papaplatte meinte auf einige Fans bezogen: „Manche sind crazy nervös, aber manche sind auch einfach Arschlöcher.“

Verschiedene Arten von Twitch-Fans

Für Reeze gebe es unter anderem zwei Arten von Fans: Die einen zeigen ihre Nervosität offen, die anderen wollen das verbergen und versuchen es mit überspitzter Coolness zu überschatten. Bei der zweiten Art würde es häufig zu peinlichen Situationen kommen.

Papaplatte meinte, es gebe immer ein paar Ausreißer-Fans, die es nicht verstehen würden, wenn ein ungünstiger Zeitpunkt zum Ansprechen ist, die meisten würden es jedoch verstehen. So beschreiben er und Zarbex auch Situationen, in denen sie Fotos mit Fans abgelehnt haben, die aber verständnisvoll reagiert haben.

Abschließend führten die Twitch-Streamer aus, dass die komischen Begegnungen selten sind. Die allermeisten Fans seien respektvoll und entspannt gewesen – was zeigt, wie Fans am coolsten wirken, wenn sie ihre Idole treffen.