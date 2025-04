„The Race“ Staffel 2: Finale – Das sind die Gewinner

„The Race“ startet in die zweite Staffel. Wir halten euch mit den Highlights jeder Folge auf dem Laufenden.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

„The Race“ Finale: So endete die 2. Staffel

Lézan und Dave treffen am Istanbuler Busbahnhof aufeinander. Dave hat bereits ein Ticket für den Bus nach Göreme, Lézan muss sich noch Geld für ein Ticket organisieren. Er hat zwei Stunden Zeit bis zur Abfahrt.

Anzeige

Er schafft es, einen Teil des Geldes zusammenzubekommen und Dave gibt ihm die restlichen 335 Türkische Lira, die er für das Ticket benötigt. Beide begehen damit einen Regelbruch und scheiden als Anwärter auf den 3. Platz aus. Das ist ihnen aber bewusst und es ist ihnen wichtiger gemeinsam am Ziel anzukommen.

Anzeige

Nach über 12 Stunden haben sie es geschafft: Sie kommen an der Burg Uçhisar an! Dave lässt Lézan den Vortritt beim Buzzer und er ist somit der 3. Platz und gewinnt 5.000 Euro.

„The Race“ Folge 13: Der zweite Platz steht fest

Dave bekommt von seiner Mitfahrgelegenheit bei einer Pause einen Kaffee ausgegeben und kommen einige Stunden später an der türkischen Grenze an. Hier nimmt Dave einen Bus nach Istanbul. Dort bucht er sich ein Ticket für den Bus nach Göreme.

Anzeige

Lézan hat in der letzten Folge seinen Rucksack in dem Bus nach Istanbul verloren. Die Ticketverkäuferin ruft ihm ein Taxi, sodass er dem Bus hinterherfahren kann und ruft gleichzeitig den Busfahrer an, dass dieser stehen bleibt. Sein gesamtes Geld ist aber in dem Rucksack, sodass er kein Geld hat, den Taxifahrer die 7 Euro zu bezahlen. Dieser entschließt sich, ihm trotzdem zu helfen. Bei dem Bus angekommen, ist der Busfahrer sichtlich genervt, auch die anderen Passagiere sind wütend. Zu der ganzen Situation sagt Lézan in die Kamera: „Das ist das Schlimmste, was mir je passiert ist“.

Felix befindet sich auf den letzten Metern der Zielgrade. In Göreme angekommen, nimmt er sich ein Taxi zur Burg Uçhisar. Hier kraxelt er die Burg hoch und drückt als zweiter Platz den Buzzer. Er gewinnt somit 10.000 Euro!

Dave und Lézan treffen beide gleichzeitig am Busbahnhof an und bieten so einen spannenden Kampf um Platz 3 in der nächsten Folge.

Anzeige

„The Race“ Folge 12: Ein Anruf ändert alles

In Istanbul angekommen, wird für Felix von dem Busfahrer ein Taxi zum Busbahnhof gerufen. Hier kauft er sich für 850 Lira ein Busticket bis nach Göreme. Daniel begibt sich in einen Bus nach Zagreb, Kroatien. Hier angekommen ist der Bus nach Zagreb ausgebucht, weswegen er bis zum nächsten Bahnhof geht, wo allerdings kein Zug nach Serbien fährt. Er beschließt, auf den Bus um 14 Uhr zu warten, der nach Belgrad fährt. Die Zeit bis dahin will er sich noch etwas Geld dazuverdienen.

Lézan steigt in den Bus nach Sofia. Hier kommt er morgens an, doch die nächsten Verbindungen nach Ankara sind ziemlich teuer. Er beschließt, einen Bus nach Istanbul zu nehmen. Dave wacht morgens am griechischen Strand auf. Die Familie, die ihn schon die ganze Zeit mitgenommen hat, bietet an, ihn bis zur türkischen Grenze zu fahren.

Anzeige

Zu dieser Zeit werden die Kandidaten angerufen und ihnen wird mitgeteilt, dass jemand schon im Ziel ist. Ihnen wird aber angeboten, dass sie weiter machen können, um es auf Platz 2 oder 3 zu schaffen. Die Kandidaten sind etwas enttäuscht, entschließen sich aber weiterzumachen.

Dave kommt an der türkischen Grenze an und muss sich hier von der deutschen Familie verabschieden. Er findet eine weitere Mitfahrgelegenheit, einen Mann, der in bis kurz vor Istanbul mitnehmen kann.

Für Daniel ist der Anruf der Auslöser, dass er das Projekt abbricht. In den letzten Tagen hatte er schon starke Stimmungsschwankungen und musste Motivation finden, weiterzumachen. Jetzt ist er allerdings an einem Punkt, wo er sich eingestehen muss, dass das Projekt zu viel für ihn ist. Er sagt dem Organisationsteam per Anruf Bescheid, öffnet den Notfallumschlag mit der Debitcard und bucht ein Hotel, wo er sich erstmal ausschlafen wird.

Lézan beschließt noch einmal vor der Fahrt in einem Supermarkt einzukaufen, doch das wird ihm zum Verhängnis. Er hat nämlich nicht mitbekommen, dass er bei der bulgarischen Grenze die Uhr eine Stunde hätte vorstellen müssen. So denkt er, es sei 10 Uhr und er hätte noch eine Stunde bis zur Abfahrt des Bus', doch tatsächlich ist es schon 11 Uhr. Der Bus fährt pünktlich um 11 Uhr los, während Lézan gerade im Supermarkt ist. Das Schlimmste: Sein Rucksack ist im Bus.

„The Race“ Folge 11: So schnell kann es gehen

Dave kommt mit seiner deutschen Mitfahrgelegenheit kurz vor der griechischen Grenze an. Er überschreitet sie zu Fuß und wird wieder von Deutschen mitgenommen. Diesmal in einem Wohnmobil. Er wird in der Nähe von Thessaloniki zum Abendessen eingeladen. Sie fahren zu einem griechischen Strand und zelten dort gemeinsam.

Daniel besorgt sich neues Material zum Jonglieren: Mandarinen. Er fasst den Plan, die nächsten paar Stunden noch Geld zu verdienen und sich dann mit Flixbussen über die Länder zu fahren. Am Ende des Tages hat er 98 Euro zusammenbekommen. Er fährt zum Bahnhof und kauft sich ein Zug-Ticket nach Ljubljana, Slowenien. Hier geht er in ein Restaurant für etwas zu essen und um Akkus aufzuladen.

Lézan kommt an dem Abfahrtort des BlaBlaCars an. Während er wartet, holt er sich etwas zu Essen. Es wird abends und Lézan wird panisch, da noch niemand da ist. Er versucht Peter anzurufen, um ihn wegen des Autos zu fragen, doch der hebt nicht ab. Doch dann die Überraschung: Milena, die Fahrerin, kommt. Er schafft es bis zum Bahnhof in Belgrad. Hier will er den nächsten Bus nach Sofia, Bulgarien nehmen.

Felix sitzt in dem Bus nach Istanbul. In diesem Bus ist seine Mission immer noch an der türkischen Grenze auszusteigen. Mit dem Fahrer schafft er es einen anderen Bus zu finden, in den er an der Grenze einfach umsteigen kann. Bei der Grenzkontrolle wird die Hülle des Smartphones kontrolliert, dass die Kandidaten eigentlich nur im Notfall öffnen und benutzen dürfen. Sonst ist es ein Regelverstoß. Da Felix selbst aber nicht die Hülle geöffnet hat, bleibt er im Spiel.

Rahel gibt den Polizisten die Nummer von Fatma, der Deutsch-Türkin, bei der sie eine Nacht zu vor noch war. Sie kann sich mit den Polizisten unterhalten und es kommt heraus, dass diese sie nur überprüfen wollen, ob alles in Ordnung ist. Schließlich kann sie gehen und wird von einem LKW-Fahrer mitgenommen, doch die Sprachbarriere ist zu groß und sie steigt mitten auf der Autobahn aus. Der Fahrer wäre sonst zu weit gefahren. Rahel hat Glück und wird von drei Männern mitgenommen, die nach Uçhisar müssen. Das ist ihre letzte Mitfahrgelegenheit, denn sie schafft es als erste in das Ziel von „The Race“ Staffel 2!

Doch hier ist das Rennen nicht vorbei. Die anderen haben ebenfalls noch die Chance, sich den zweiten und dritten Platz zu ergattern.

„The Race“ Folge 10: Hilfe von der Polizei

Daniel hat dem Hitchhiken abgeschworen und sein neuer Plan ist es, durch Jonglieren Geld zu verdienen. In der italienischen Stadt Palmanova stellt er sich mit drei Zitronen und einem Schild zunächst an eine Hauptstraße in der Nähe des Bahnhofs. Dort kann er jedoch kein Geld verdienen. Von einer Passantin bekommt er den Tipp, dass ein paar Meter weiter ein Fahrrad seit einigen Tagen im Graben liegt. Er schafft es, das Fahrrad zu bergen. Nur die Bremsen funktionieren nicht mehr, alles andere ist einwandfrei. Mit dem Fahrrad fährt er zum Bahnhof, um von da aus mit dem Zug nach Triest zu fahren. Er wird beim Schwarzfahren erwischt, kann aber mit dem Kontrolleur verhandeln, dass er von der nächsten Station aus ein Ticket kauft, das er sich leisten kann. In Triest angekommen stellt sich Daniel an eine belebte Straße und jongliert für etwas Geld. In kürzester Zeit schafft er es über 60 Euro zu verdienen.

Dave wird an einem Rasthof rausgelassen. Er wird von einem deutschen Paar Richtung Griechenland mitgenommen, fährt aber nur bis zur griechischen Grenze mitgenommen, da er durch Mazedonien fährt und so zwei Grenzen überfahren würde. Direkt auf der Grenze zwischen Serbien und Mazedonien springt das Auto nicht mehr an, was die Reisende zu einer Pause zwingt. Doch ein kurzer Benzinnachschub hilft dem Auto und es kann weiter gehen.

In der letzten Folge hat Felix den Bus nach Istanbul gebucht. Er redet mit dem Busfahrer, dass dieser ihn kurz vor der türkischen Grenze rauslässt, der stimmt zu. Er überfährt die bulgarische Grenze problemlos.

Lézan ist ebenfalls am Bahnhof, allerdings in Ungarn, wo er den Zug nach Budapest nimmt. Von dort aus nimmt er die Bahn weiter zu dem Treffpunkt, wo das BlaBlaCar ihn aufsammeln wird. Da das Auto erst ab 19 Uhr abfährt, will Lézan bis dahin so viel Geld wie möglich erbetteln.

Rahel macht sich in den frühen Morgenstunden mit der Bahn auf dem Weg zum Bahnhof Gebze, von dem aus sie den Zug nach Ankara nehmen will. Ursprünglich hatte sie geplant, den Zug um 11 Uhr zu nehmen, schafft es aber ihr Ticket auf den 9-Uhr-Zug umzubuchen. Sie sagt, dass sie für das Erlebnis „The Race“ dankbar ist, aber fügt auch hinzu: „Ich will einfach nur noch ankommen“. Nach vier Stunden Zugfahrt ist Rahel in Ankara. Ein Taxifahrer nimmt sie mit zu der Autobahnauffahrt A20/D20, von der sie aus weiter trampen möchte. Hier stellt sie sich mit einem beschrifteten Stück Karton hin und wird nach kurzer Zeit nach Kırıkkale mitgenommen. An der Raststätte hier will sie gerade mit zwei Männern weiter fahren, da kommt die Polizei auf sie zu. Sie wurde gerufen. Die Auflösung weswegen, bekommen wir erst in der nächsten Folge.

„The Race“ Folge 9: Auf der Zielgeraden

Felix wird von Mark kurz vor der serbischen Grenze rausgelassen, denn er darf mit seinem neu gewonnenen Freund nur eine Grenze überfahren. So macht er sich auf die Suche nach einer neuen Mitfahrgelegenheit. Beim Nachfragen bekommt er von einem freundlichen Fahrer 50 Euro geschenkt. Schließlich findet er jemanden, der ihn dichter an die Grenze bringen kann und dann auch über die Grenze bringt. Felix kommt bis zum Busbahnhof in Belgrad, wo er am nächsten Tag einen Bus nach Istanbul nehmen will. Da er so zwei Grenzen überschreiten würde, plant er kurz vor der türkischen Grenze auszusteigen.

Rahel befindet sich in einer gefährlichen Situation: Der Truckfahrer hat sie mitten auf der Autobahn rausgelassen. Sie muss jedoch nicht lange warten: Ein Mann hält an und nimmt sie mit nach Istanbul. Der Mann lädt sie noch zum Essen ein. Rahel lernt ein deutsches Pärchen kennen, das ihr hilft ihr Geld zu wechseln und einen weiteren Plan zu schmieden. Sie entschließt sich dazu, mit der Fähre in Istanbul weiter in die Türkei zu fahren. Auf der Fähre gibt ihr eine deutsche Frau etwas Geld. Für die Nacht darf sie bei dem deutschen Paar übernachten. Das bucht ihr noch ein Zugticket nach Ankara.

Daniel erfährt von der Polizei, dass Hitchhiken in Italien verboten ist. Es steht unter Strafe und Daniel müsste eigentlich bis zu 100 Euro Strafe zahlen, doch der Polizist drückt ein Auge zu und lässt ihr gewähren. Von zwei Männern bekommt er den Tipp in die nahegelegene Stadt Bagnaria 30 Minuten entfernt zu laufen. Hier kann er allerdings keinen Bus oder ähnliches finden, um weiter zu kommen und läuft weiter. In Palmanova kauft er sich in einem Supermarkt zu Essen. Daniel stellt dann sein Zelt auf und legt sich zum Schlafen aus.

Lézan startet seine ersten Hitchhike-Versuche. Er wird von einem Mann bis zur nächsten Raststätte raus aus Wien mitgenommen. Hier tummeln sich viele Autos aus der östlichen Region, die auf dem Heimweg sind. Abends trifft er auf Peter, der ihn mit über die Grenze nach Ungarn bringt. Er bietet ihm nicht nur eine Mitfahrgelegenheit, sondern auch noch einen Schlafplatz bei sich zu Hause an. Er plant erst einmal nach Budapest zu kommen, um von dort aus ein BlaBlaCar nach Belgrad zu nehmen.

Dave hat den ganzen Tag keine Meter gemacht, sondern nur gewartet, dass die Ware abgeladen werden kann um 21 Uhr. Die Zeit ist gekommen und Dave macht sich wieder auf die Reise. Mitten in der Nacht überquert er die serbische Grenze und der Fahrer hilft ihm an einer Raststätte in der Nähe von Belgrad einen anderen LKW-Fahrer zum Mitfahren zu finden.

„The Race“ Folge 8: Auf der Autobahn raus

Lézan wacht mit bester Laune auf. Er geht zum Wiener Bahnhof und erbettelt sich weiteres Geld. Leider hat er jedoch nicht genug Geld sich ein Ticket für den Bus nach Budapest zu leisten. Er entschließt sich dazu zu hitchhiken.

Felix wacht auf, duscht und frühstückt erstmal. Er findet Mark mit seinem grauen BMW und steigt bei ihm ein. Mit ihm geht es jetzt bis nach Serbien. Das neue Traumpaar kommt in Ungarn an.

Für Daniel geht der Tag früh los: Sein Wecker klingelt um 03:20 Uhr und er steigt wieder bei seinem LKW-Fahrer ein. Er kämpft sich von Autobahnraststätte zu Autobahnraststätte und dehnt sich immer wieder zwischendurch. Er wird schließlich an einer Raststätte in der Nähe von Gonars, Italien rausgelassen und sucht nach seiner nächsten Möglichkeit nach Slowenien zu kommen. Nach einigen Absagen meint er: „Das ist definitiv mein letztes Mal Hitchhiken.“ Daniel ist geknickt.

Bei Dave startet der Tag etwas später um 7 Uhr, die Uhrzeit, zu der der Truckfahrer losfahren muss. Bevor Strecke gemacht werden muss, muss jedoch die Ware abgeliefert werden. Das gestaltet sich schwieriger als gedacht, da die Ware nicht vor der Nacht abladen können. Dave verliert durch das Hin und Her eine Menge Zeit. Er überdenkt seine Optionen, entscheidet sich dann dazu bis zum Abend zu warten, um mit dem Truck weiterzufahren.

Rahel verabschiedet sich mitten auf der Autobahn von ihrer Mitfahrgelegenheit, um in die Türkei zu Fuß zu gehen. Sie ist die Erste, die das Land erreicht. Sie erwischt direkt einen Truck, der nach Istanbul fährt und sie mitnimmt. Auf einer Raststätte gibt ihr der Truckfahrer ihr ein Essen aus. Danach wird die Reise fortgesetzt. Rahel fällt es jedoch zunehmend schwer dem Truckfahrer zu vertrauen, da er ihr seltsame Fragen stellt, wie zum Beispiel, ob sie einen Freund hat. Sie soll mit ihrem Gefühl Recht behalten, denn der LKW-Fahrer lässt sie mitten auf der Autobahnauffahrt raus.

„The Race“ Folge 7: 3 Länder an einem Tag

Dave wird von Österreich aus von einem Mann bis nach Ljubljana mitgenommen. Von seiner Mitfahrgelegenheit bekommt er auf einer Raststätte ein Sandwich, ein Bier und Zigaretten ausgegeben. Dave findet einen Truckfahrer, der ihn nach Zagreb, Kroatien mitnimmt. Hier findet Dave einen Truckfahrer, der ihn am nächsten Morgen mitnimmt und der ihm in seinem Lastwagen einen Schlafplatz anbietet. Während er sich hinlegt, sagt er an seine Zuschauer gerichtet: „Macht das nicht nach.“

Daniel macht Halt auf einer Raststätte mit seinem Truckfahrer, da der Fahrer Nachtpause machen muss. Er und Daniel unterhalten sich über ihre Schwierigkeiten, andere Leute anzusprechen. Schließlich stellt Daniel sein Zelt auf einem Fleckchen Grün der Raststätte sein Zelt auf.

Lézan nimmt den Bus von München nach Wien. Lézan kommt um 22 Uhr in Wien an und sucht nach einem Wald, um dort zelten zu können. An einer Hotelrezeption füllt ein Mitarbeiter seine Wasserflasche auf und gibt ihm Batterien, sodass Lézan seine Kopflampe benutzen kann. In dem Wald angekommen, kämpft Lézan zunächst mit dem Zelt, schafft es dann es aufzubauen und legt sich hin.

Rahel macht mit ihrem Truckfahrer ebenfalls auf einer Raststätte Pause und entscheidet sich dazu, weil der Truck nur langsam fahren darf, eine andere Mitfahrgelegenheit zu suchen. Eine Frau nimmt sie nimmt, ist schneller und schafft es somit nach Kroatien. Hier fragt die Frau für Rahel drei Männer, die sie weiter über die serbische Grenze bringen. Auf der Raststätte kurz vor Belgrad fragt sie nach weiteren Mitfahrgelegenheiten. Ein deutsches Paar, das eigentlich fast gar keinen Platz mehr hat in ihrem kleinen Laster, schafft Platz für Rahel, um sie bis kurz vor die türkische Grenze mitzunehmen. Sie überqueren in der Nacht noch die Grenze und Rahel hat es nach Bulgarien geschafft.

Felix wird von einem Paar mit nach und ein Stück durch Österreich genommen. Im Auto ruft er seine frühere Mitfahrgelegenheit Marc an, mit dem er einen Treffpunkt auf einer Raststätte für den nächsten Tag abmacht. An der Raststätte angekommen, isst er etwas und schlägt dann sein Zelt zum Schlafen in einem Gebüsch auf.

„The Race“ Folge 6: Neuer Tag, neue Chancen

Daniel hat mit einem Tief zu kämpfen, da er immer weitere Absagen zum Trampen kassiert. Er findet schließlich doch einen LKW-Fahrer, der ihn bis zum Gardasee in Italien mitnehmen kann.

Lézan kommt an dem ZOB in München an. Auf der Fahrt hat Lézan Vincent kennengelernt, der so freundlich ist und ihn mit zu seiner Wohnung nimmt, damit er dort duschen kann. Vincent sucht Lézan ein BlaBlaCar heraus, dass nach Wien fährt. Der Fahrer dieses Autos möchte allerdings einen höheren Preis, als zunächst angegeben, weswegen Lézan leider nicht mitfahren kann. Mit Vincent bucht er eine Reise mit einem Flixbus von München nach Wien.

Rahel nimmt ein weiteres Mal die Hilfe des deutschen Paares in Anspuch. Das Paar bringt sie freundlicherweise zu einer Autobahn an der slowenischen Grenze, damit sie von dort aus weiter trampen kann. Sie findet an der Raststätte der A4 drei Männer, die sie bis nach Ljubljana mitnehmen. Rahel bekam von dem deutschen Paar 20 Euro, von den drei italienischen Männer bekommt sie nochmals 50 Euro. An der Raststätte angekommen, wird sie von einem LKW in Richtung Kroatien mitgenommen.

Dave findet zwei Mitfahrgelegenheiten, die ihn bis kurz vor die österreichische Grenze mitnehmen, wo er zu Fuß nach Österreich herübergeht. An dieser Raststätte sucht er nach einer weiteren Möglichkeit zu trampen. Dave muss sich aber zunächst mit etwas Essen und einer Dusche zufriedengeben.

Felix geht nach seiner Nacht im Parkhaus zum Flughafen München. Hier hofft er zunächst auf eine Mitfahrgelegenheit, entscheidet sich dann aber dafür, mit der Bahn nach München Ostbahnhof zu fahren. Hier läuft er zu Fuß zu der Auffahrt der A8 und wird prompt von einem Mann kurz vor der österreichischen Grenze an einer Tankstelle rausgelassen.

„The Race“ Folge 5: Daniel geht leer aus

Lézan muss sein Flixbus-Ticket noch ausdrucken lassen. Das kann er bei der Arbeitsstelle des Mannes machen, der ihm schon das Ticket in der letzten Folge gekauft hat. Er bekommt das Ticket und noch 20 Euro. Er vertreibt sich die Zeit bis zum Abend in Paris und macht sich auf den Weg zum Busbahnhof. Hier steigt er den Bus ein und schläft.

Rahel schafft es über die nächste Ländergrenze: Sie ist jetzt in Italien und kommt kurze Zeit später in Mailand an. Von hier aus möchte sie nun nach Verona. Es nimmt sie ein deutsches Paar mit nach Venedig. Sie machen sie darauf aufmerksam, dass sie nach Süditalien fahren sollte, um von da aus nach Griechenland mit der Fähre zu gelangen. Das hilfsbereite Paar gewährt Rahel Unterschlupf in ihrem Haus in Palazzolo dello Stella. Sie kann duschen, Zähne putzen und darf in dem Auto schlafen.

Felix findet zwei junge Männer, die ihn mit nach Straßburg nehmen. Er schafft es von der Raststätte dort aus nach Stuttgart, Deutschland. Dann findet Felix einen weiteren Mann, der ihn mit Richtung München nimmt. Dieser fährt zwei Tage später nach Kecskemét und bietet Felix an, sollte er nicht weiter als Österreich kommen, ihn dann zwischen Linz und Wien an der Autobahn aufzusammeln. Felix findet Unterschlupf in einem Parkhaus.

Daniel findet nach drei Stunden endlich seine Mitfahrgelegenheit nach Marseille in Form von einem jungen Mann. An einer Raststätte der A7 muss Daniel nach seinem nächsten möglichen Fahrer suchen. Er findet bis abends niemanden, der ihn mitnehmen kann. Für den Tag gibt er auf, geht in der Dusche der Raststätte, stellt sein Zelt draußen auf und legt sich zum Schlafen hin.

Dave erreicht Deutschland. Er wird von seiner Mitfahrgelegenheit bei einer Raststätte der A8 rausgelassen. Dort wird er von einem Mann mit nach München genommen, bekommt bei der Raststätte noch seine Cola, Redbull, Zigaretten und ein Feuerzeug von ihm zugesteckt. Er wird von einem Mann bis zur nächsten Raststätte an der A8 mitgenommen. Hier muss er zwangsweise sein Zelt aufbauen, um dort zu übernachten.

„The Race“ Folge 4: Von Raststätte zu Raststätte

Lézan hat Probleme einen Schlafplatz zu finden und macht sich erstmal einen Plan für den nächsten Tag. Dann sucht er immer wieder in der Nacht Schlafplätze und bekommt die Zeit irgendwie rum. Am nächsten Morgen putzt er sich die Zähne und macht sich daran, Geld zu erbetteln. Innerhalb von zwei Stunden schafft er es über 60 Euro zu erbetteln. Mithilfe von einem Mann und einer Frau kauft er ein Ticket für einen Flixbus bis nach München.

Dave wartet an der Autobahnauffahrt zur A4 und wird von jemandem zu der Bezahlstelle ein bisschen weiter mitgenommen. Hier verbringt er Stunden bis er zu einer weiteren Raststätte von zwei Männern gefahren wird. Er bekommt einen Kaffee spendiert und kann von Deutschen bis nach Ulm mitgenommen werden.

Daniel kann an der Raststätte duschen und sucht dann die nächste Mitfahrgelegenheit. Er wird von einem Züricher Bus in Richtung Schweiz mitgenommen. An einer Raststätte in Lyon angekommen, sucht er nach der nächsten Trampmöglichkeit. Das gestaltet sich als sehr schwierig, was für Hoffnungslosigkeit bei Daniel sorgt.

Rahels nächstes Ziel von Zürich aus ist Italien. Sie wird von einer Frau mitgenommen und innerhalb der Schweiz wieder abgesetzt. Nach einer Stunde kann sie von einem Mann bis nach Mailand, Italien gefahren werden.

Felix gibt seine einzigen 5 Euro für Zahnbürste, -pasta und Deo aus. Dann wird er von jemandem auf der A4 mitgenommen, wo zwei Deutsche ihn bis zur nächsten Raststätte mitnehmen. Dort kann er duschen und sich erstmal sammeln, bevor er nach der nächsten Mitfahrgelgenheit sucht.

Rahel liegt weiter vorn

Rahel kann immer noch den ersten Platz für sich behaupten. Knapp dahinter liegt Felix, dann kommt Daniel, Dave und Lézan bildet das Schlusslicht.

„The Race“ Folge 3: Die erste Nacht

Lézan hat derweil ein ganz andere Gedanken. Er hat kurdisches Blut und befürchtet deswegen in der Türkei abwertend behandelt werden zu können. Er trifft auf zwei Filmemacher, die ihm Essen kaufen, zwei Tickets und 20 Euro geben. Ihr Tipp: Lézan soll zum Disneyland Paris fahren, um dort auf dem Parkplatz abreisende Gäste nach einer Mitfahrgelegenheit

Rahel besorgte sich ein Stück Pappe, auf das sie ihre nächsten Ziele schrieb: Metz und Lyon. Sie wird von einem Mann und einer Frau eine Stunde Rihtung Lyon mitgenommen. Dort kann sie Essen und eine Zahnbürste ergattern und wird von den nächsten netten Menschen bis nach Zürich mitgenommen. Sie legt sich im Zelt neben die Raststätte und stellt ihren Wecker auf 8 Uhr.

Da Daniel in der letzten Folge das Rätsel nicht lösen konnte, und den Zielort so nicht frühzeitig erfahren konnte, entschied er sich vorerst Paris zu verlassen. Er vermutete, dass es sowieso in den Süden gehen würde und nahm sich vor, sich in diese Richtung zu begeben. Um 18 Uhr öffnet er den Brief, ihm wird die Nummer gesagt und er erfährt das Ziel. Auf einer Autobahnraststätte nimmt ihn eine Familie mit seinen zwei Kindern mit zur nächsten Rastatätte in Dijon. Er schlägt schließlich seinen Schlafplatz an der Raststätte auf.

Felix bekommt Essen und Trinken gekauft von zwei jungen Männern. Er wartet dann bis 18 Uhr, um den ersten Briefumschlag des Organisationsteams öffnen zu können. In ihm befindet sich die Karte der Türkei. Er schafft es außerhalb von Paris und legt sich neben einer Autobahnauffahrt zum Schlafen.

Dave kommt mit dem Zug aus Paris raus und stellt sich dann an eine Autobahn, um auf eine Mitfahrgelegenheit nach Metz zu hoffen. Doch leider kein Erfolg und er sucht sich ab 19 Uhr einen Schlafplatz an der Autobahnauffahrt.

„The Race“ Folge 2: Das Ziel ist bekannt

In der zweiten Folge haben alle Kandidaten etwas gemeinsam: Sie haben Schwierigkeiten mit einem bestimmten Rätsel. Am Boulevard de la Madeleine müssen die Kandidaten ein Männchen finden, dass eine Ziffer trägt.

Gar nicht so einfach, denn die Kandidaten gehen alle zunächst davon aus, eine Statue suchen zu müssen. Dem ist aber nicht so. Stattdessen ist ein schwarzes Männchen auf einem „Einfahrt verboten“-Schild, das die weiße Schranke des Schilds trägt. Somit ist die Lösung also eine 1.

Das entdecken die Kandidaten Dave, Lézan und Felix. Daniel und Rahel können das Männchen allerdings nicht entdecken. Rahel rät einfach und notiert sich eine 5 und Daniel beschließt sich durch die Zahlen durchzuraten.

Schließlich sind alle Kandidaten bereit, die Nummer, die sie herausgefunden haben, anzurufen. Dabei hat aber niemand die vollkommen korrekte Nummer; jeder muss mindestens eine Zahl raten. Alle Kandidaten schaffen es dann, die Nummer anzurufen, außer Daniel. Ihnen werden die Koordinaten des Zielorts durchgegeben. Sie führen zu einem Ort in der Türkei, genauer gesagt in die Stadt Kappadokien.

Dave liegt vorn

Am Ende werden noch die Zeiten angezeigt, zu denen die Kandidaten das Rätsel lösen konnten. Dabei ist Dave der klare Gewinner: Er konnte das Rätsel bereits um 12:16 Uhr lösen. Danach kommen Rahel und Lézan, Felix bildet das Schlusslicht um 17:19 Uhr. Daniel konnte das Rätsel nicht lösen und seine Versuche, die Nummer zu erraten, schlugen fehl.

„The Race“ Folge 1: Der Auftakt von Staffel 2

Die zweite Staffel beginnt am Arc de Triomphe in Paris und mit einem Twist: Die Teilnehmer Lézan, Felix, Daniel, Dave und Rahel wissen nicht, wo sie hinmüssen – Deutschland ist es jedenfalls nicht. Sobald die Augenbinden ab sind, müssen die Teilnehmer eine Kontaktperson mit einem Luftballon finden, die auf dem Platz steht. Diese hat einen Umschlag mit einem Rätsel.

Vier kleine Rätsel gilt es zu lösen, um eine Telefonnummer herauszubekommen. Hinweise auf die Lösungen geben vier Sehenswürdigkeiten in Paris: Boulevard Madeleine, Arc de Triomphe du Carrousel, Jardin des Tuileries und Basilika Sacré-Cœur de Montmartre.

Wer die Telefonnummer anruft, erfährt, wie das Ziel der Reise heißt. Damit die Teilnehmer nicht für immer in Paris steckenbleiben, wird ihnen die Lösung mit dem Ziel um 18 Uhr des Tages in einer SMS auf ihr Notfalltelefon gesendet.

Lézan entscheidet sich dafür, den Weg zu den Sehenswürdigkeiten zu Fuß zu bestreiten, während Dave, Daniel und Rahel sich mit Schwarzfahren zu den Zielen begeben. Felix wird von einer freundlichen Frau geholfen, die ihm fünf Tickets für den weiteren Weg kauft.

Rahel liegt vorn

Den größten Vorsprung hatte am Ende der Folge Rahel. Sie konnte bereits drei Rätsel lösen, während die andere erst eins oder zwei geschafft haben. Lézan liegt ganz hinten: Er hat noch keins lösen können.

„The Race“ 2025: Staffel 2

YouTuber Dave hat mit „The Race“ sein eigenes Survival-Format ins Leben gerufen. Fünf Teilnehmer müssen es nur mit einer kleinen Ausrüstung und ohne Geld von Paris zu einem noch unbekannten Ziel schaffen. Die erste Staffel wurde von der Community geliebt, weswegen nun die zweite Staffel gestartet ist.

Alle Infos zu Sendeterminen, Teilnehmern und Regeln findet ihr in unserem Übersichtsartikel:

Die Folgen erscheinen immer sonntags und donnerstags auf Joyn. Zwei Folgen später können die Folgen auf dem YouTube-Kanal von Dave geschaut werden.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.