Netflix verdreht heimlich die Realität: Mit dieser Black-Mirror-Folge stimmt etwas nicht

Aufmerksamen Zuschauern ist ein genialer Trick aufgefallen, den euch Netflix in der neuesten Staffel von Black Mirror untergejubelt hat. Eine der Folgen wurde heimlich in zwei unterschiedlichen Versionen veröffentlicht, was auf clevere Weise für Verwirrung sorgt. Den Trailer zur 7. Staffel seht ihr über diesem Artikel.

Netflix-Hit Black Mirror spielt mit Realität

Die Folge „Bête Noire“ der siebten Staffel von Black Mirror dreht sich um das Konzept Gaslighting – eine Form von psychischer Manipulation, bei der Menschen eine andere Realität vorgetäuscht wird, indem ihre Erinnerungen und Erlebnisse geleugnet und angezweifelt werden.

Gerade bei dieser schwierigen Thematik erlaubt sich Netflix einen Meta-Streich, der für viel Verwirrung gesorgt haben dürfte – denn der Streaming-Dienst hat die Folge heimlich in zwei verschiedenen Versionen ausgestrahlt, die jeweils ein kleines Detail ändern. Aufmerksame Zuschauer, die sich über die Folge unterhalten, könnten somit also leicht an ihrer eigenen Erinnerung zweifeln.

Black Mirror: Serie zeigt cleveres Beispiel von Gaslighting

In der Black-Mirror-Folge geht es um Maria und ihre neue Kollegin Verity – letztere nutzt ein spezielles Gerät, mit dem sie die Realität verändern und an ihr Narrativ anpassen kann, während Maria plötzlich an kleinen Details, die sie zu wissen glaubte, verzweifelt.

Zum Beispiel streiten sich die beiden über den Namen einer Fast-Food-Kette – laut Maria heißt diese Barnie’s, laut Verity Bernie’s. Eine Online-Recherche zeigt daraufhin, dass Verity dank ihres Geräts Recht hat. Für Zuschauer ist der Fall aber nicht so klar, denn Netflix hat die Namen der Kette in den unterschiedlichen Versionen vertauscht.

Während für manche Zuschauer somit der Name Bernie’s Realität ist, halten andere Barnie’s für wahr – wie ein Post auf Twitter zeigt. Angesichts des Hauptmotivs ein wichtiger und zentraler Unterschied, der die Grenzen zur Wirklichkeit des Publikums überschreitet.

Der clevere Meta-Twist zeigt wieder einmal, dass die gefeierte und preisgekrönte Serie Black Mirror in Sachen Originalität und Kreativität auch in der siebten Staffel noch ganz weit oben mitspielt. Hoffentlich lässt Netflix die Serie noch ein paar Jahre so weitermachen – und sägt sie nicht frühzeitig ab wie manch andere beliebte Hits:

