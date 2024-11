Mr. Robot, Morpheus und Punisher vereint: Diesen Kinofilm im April 2025 muss ich sehen

Es kommt mittlerweile selten vor, dass mich ein Trailer für einen Kinofilm begeistert. Meist sind es Filme und Ideen, die immer und immer wieder aufgefrischt werden. The Amateur ist zwar auch keine neue Erfindung, doch die Schauspieler, die dort mitspielen, gehören zu meinen absoluten Lieblingen – insbesondere Rami Malek. So wie er sich in dem ersten Trailer gibt, erinnert mich das sehr an Mr. Robot.

The Amateur bringt Mr.-Robot-Vibe zurück

Für mich persönlich kommt ein Kinobesuch immer seltener infrage. Die Ticketpreise sind teuer, die Auswahl an Filmen meist nichts für mich und einige Monate später bekomme ich den Film sowieso bei irgendeinem Streaminganbieter zu sehen. Bei The Amateur sieht es anders aus. Nachdem ich den ersten Trailer gesehen habe, bin ich hin und weg. Schaut ihn euch selbst an:

The Amateur - Trailer Deutsch

Mich haben zwei Sachen an The Amateur sofort in den Bann gezogen:

Die Schauspieler: Rami Malek macht auf Mr. Robot. Es kommt in dem kurzen Trailer genau der gleiche Vibe rüber wie damals in der Serie. Unterstützt wird er von Laurence Fishburne, der in Matrix Morpheus gespielt hat, sowie von Jon Bernthal, dem Punisher. Und alle drei wirken zumindest im Trailer wie damals in den Serien und Filmen.

Rami Malek macht auf Mr. Robot. Es kommt in dem kurzen Trailer genau der gleiche Vibe rüber wie damals in der Serie. Unterstützt wird er von Laurence Fishburne, der in Matrix Morpheus gespielt hat, sowie von Jon Bernthal, dem Punisher. Und alle drei wirken zumindest im Trailer wie damals in den Serien und Filmen. Die Story: Rami Malek spielt einen CIA-Kryptografen, der für die Agency Informationen sammelt. Als seine Frau bei einem Terroranschlag getötet wird, fordert er von seinen Vorgesetzten eine Spezialausbildung, Bargeld und eine neue Identität. Stattdessen will die CIA sich um den Fall kümmern und macht sich über ihn lustig. Malek kann das nicht akzeptieren und wendet sich im weiteren Verlauf an Fishburne sowie Bernthal, um sich für den Kampf ausbilden zu lassen. Er nutzt zudem sein CIA-Wissen, um Rache zu nehmen.

Es kommt, wie es kommen muss, und Malik zeigt seinen Bossen, was er wirklich drauf hat. Und da kommt dann wieder der Mr.-Robot-Vibe rüber, als er sich mit einer Kapuze vor der Gesichtserkennung zu verstecken versucht.

Den muss ich im Kino sehen

Es gibt keinen Zweifel für mich daran, dass ich diesen Film am 10. April 2025 im Kino sehen muss. Ich habe zur Abwechslung wieder Lust, die Spannung und den lauten Krach von Explosionen in einem Kinosaal zu erleben, während ich mich daran erfreue, dass drei meiner Lieblingsschauspieler in einem Film vereint werden.