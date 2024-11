Keanu Reeves nur zweite Wahl: Diese Action-Legende sollte John Wick werden

Keanu Reeves kennt man vor allem für zwei Rollen: Neo aus Matrix und John Wick aus den gleichnamigen Filmen. Dabei war der Schauspieler ursprünglich nur die zweite Wahl für den Action-Helden.

John Wick mit Glatze? Fast wäre Bruce Willis zum Action-Helden geworden

Die bleihaltigen John-Wick-Filme erfreuen sich großer Beliebtheit und noch ist kein Ende in Sicht. Das Gesicht der Filme ist seit 10 Jahren Schauspieler Keanu Revees, der den wortkargen Action-Helden in bisher vier Filmen gemimt hat.

Wie der Hollywood Reporter berichtet, war Reeves aber gar nicht für die Hauptrolle vorgesehen. Die Macher hatten beim Skript schreiben einen ganz anderen Darsteller im Kopf und zwar Bruce Willis.

Statt langer Haare und Bart wäre John Wick also vermutlich Glatzenträger geworden. Aus heutiger Sicht kaum vorstellbar.

Ironisch ist an der Geschichte, dass Keanu Reeves schon bei Matrix nur die zweite Wahl war. Ursprünglich sollte Will Smith die Rolle von Neo übernehmen, der lehnte das Angebot ab und ebnete somit Reeves einen gigantischen Erfolg.

Vom kleinen Action-Film zum Milliarden-Franchise

Die John-Wick-Filme sind inzwischen ein echter Mega-Erfolg. Der vierte Film spielte 2023 mehr als 440 Millionen US-Dollar ein und nächstes Jahr soll mit From the World of John Wick: Ballerina das erste Spin-off in den Kinos kommen.

Eine erstaunliche Entwicklung, wenn man bedenkt, dass Keanu Reeves beim ersten Teil noch auf sein übliches Gehalt verzichten musste, damit der Film gedreht werden konnte. Zum 10. Geburtstag des Films hat der Hollywood Reporter eine Kolumne herausgebracht, die über die schwierige Entstehungsgeschichte von John Wick und alle Details berichtet.

Übrigens: Die Verantwortlichen der Reihe arbeiten bereits fieberhaft an John Wick 5, allerdings befindet sich das Skript zum Film noch in einem unfertigen Zustand. Bis zur Fortsetzung wird es also noch ein paar Jahre dauern.

