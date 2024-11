Nach 25 Jahren: Skandalfilm bekommt Sequel – doch Fans befürchten Schlimmes

Bei ihrem Release hat die kontroverse Komödie Dogma für jede Menge Zündstoff gesorgt – 25 Jahre später hat Regisseur Kevin Smith nun eine starbesetzte Fortsetzung angekündigt. Fans sind sich allerdings unschlüssig, ob das Sequel wirklich sinnvoll ist.

Dogma 2: Kevin Smith arbeitet an Sequel zu Kult-Film

Während des Vulture-Festivals hat Kevin Smith angekündigt, dass er aktuell bereits an einer Fortsetzung zu seinem Kult-Hit Dogma arbeitet. Er habe eine Herangehensweise für das Sequel gefunden, sagte Smith.

Damit aber nicht genug: Smith deutete ebenfalls an, dass sowohl Matt Damon als auch Ben Affleck in dem Sequel auftreten würden. Im Original spielten die beiden schließlich die wichtigen Rollen der gefallenen Erzengel Loki und Bartleby, die sich um jeden Preis einen Weg zurück in den Himmel erkämpfen wollen. (Quelle: Deadline)

Erst im Oktober 2024 hatte Smith bestätigt, dass die Rechte an Dogma, die lange Zeit bei den Produzenten Bob und Harvey Weinstein lagen, von Paramount aufgekauft worden wurden. Damit könnte der Kult-Film sowohl endlich auch auf Streaming-Plattformen landen und einen neuen Blu-ray-Release erhalten.

Die Reaktionen auf Dogma fielen zum Release äußerst kontrovers aus – da es sich um eine scharfzüngige und respektlose Religionssatire handelt, versammelten sich katholische Gruppierungen aus Protest vor einigen Kinos und Smith selbst erhielt zahllose Droh- und Hassbriefe. Dem Status als Kultfilm schadeten diese Ereignisse natürlich nicht, ganz im Gegenteil.

Film-Fans ahnen Schlimmes für Dogma 2

Obwohl Dogma bei vielen Film-Fans auch 25 Jahre nach Release noch sehr beliebt ist, wünschen sich nur wenige eine Fortsetzung. Auf Reddit zeigt sich, dass die Stimmung in der Community eher verhalten ist, weil ein schlechtes Sequel viel kaputtmachen könnte. Zahlreiche Kommentatoren äußern deswegen die Hoffnung, dass Smith das Projekt niemals auf die Beine stellen wird.

Niemand hat danach gefragt. Niemand will das. Vielleicht kriegt er es hin, aber es ist so unnötig. Dogma war perfekt. Reddit-User x_jaymo_x

Also ich mag Kevin Smith ja, aber der Typ hat in echt langer Zeit keinen guten Film mehr zustande gebracht. Reddit-User Recover20

(Quelle: Reddit)

