Google behebt 2025 eines der größten Probleme von Android

Viele von euch tauschen regelmäßig ihre Android-Smartphones aus und stehen dann vor einiger riesigen Herausforderung. Zwar werden Apps, Bilder, Videos und Co. mittlerweile fast wie von Geisterhand übertragen, am Ende müsst ihr euch in den meisten Apps aber wieder manuell einloggen. Genau das will Google 2025 endlich ändern.

Google erleichtert Smartphone-Wechsel

Wer kennt es nicht: Ein neues Smartphone ist eingerichtet, doch dann beginnt der nervige Prozess des App-Logins. Ihr müsst euch an zahllose Passwörter erinnern oder diese neu anfordern. Mit „Restore Credentials“ macht Google diesem Problem im kommenden Jahr den Garaus. Die neue Funktion der „Credential Manager API“ ermöglicht es Apps, Nutzer auf einem neuen Gerät automatisch wieder anzumelden – und das völlig nahtlos im Hintergrund während der Geräteeinrichtung. Wie lange haben wir uns das schon gewünscht?

Die technische Umsetzung ist dabei richtig clever: Das System nutzt sogenannte „Restore Keys“, die auf der bewährten Passkey/FIDO2-Technologie basieren. Diese werden entweder in der Cloud oder lokal gespeichert und beim Gerätewechsel automatisch auf das neue Smartphone übertragen. Besonders erfreulich für Entwickler: Sie müssen für den Transfer der Wiederherstellungsschlüssel zwischen Geräten keine zusätzliche Arbeit leisten, da der Prozess nahtlos ins Backup-System von Android integriert ist (Quelle: Google).

Machen die Smartphone-Hersteller mit?

Auf den neuen Pixel-9-Smartphones ist das Feature schon integriert, sodass der Wechsel zu einem kommenden Pixel-Gerät viel leichter wird. Google will aber, dass auch andere Hersteller mitmachen und euch den Wechsel erleichtern, wenn ihr euch für eine neue Generation entscheidet.

Das, was Google in Android integriert, wird aber nicht automatisch von anderen Herstellern übernommen. Tatsächlich dauert es oft Jahre, bis andere Unternehmen mitgehen – egal wie sinnvoll das Feature ist. Ich verweise da gerne auf „Seamless Updates“. Wir behalten die Entwicklung für euch im Blick.

Im Video stellen wir euch die Pixel-9-Smartphones vor:

