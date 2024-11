Sind die Apple AirPods (Pro, Max) wasserdicht? Übersicht über alle Modelle

Wie sieht es mit dem Schutz gegen Wasser (Regen, Badewanne) oder Schweiß vom Sport aus? Wir erklären, welche Apple AirPods-Modelle wassergeschützt sind und worauf man beim Ladecase achten muss.

Sind AirPods wasserdicht? Die schnelle Antwort

Die aktuellen In-Ear-Kopfhörer (AirPods 4 und AirPods Pro 2) sind vor Staub, Schweiß und Wasser geschützt (Schutzklasse IP54). Ein paar Regentropfen oder Spritzwasser können ihnen nichts anhaben. Sie sind allerdings nicht wasserdicht und somit nicht für Wassersportarten oder die Dusche geeignet.

Die AirPods Max haben keinen Schutz vor Wasser (© GIGA)

Die Over-Ear-Kopfhörer AirPods Max (und das dazugehörige Smart Case) sind nicht wassergeschützt und schon gar nicht wasserdicht. Am besten immer vor Regen und Spritzwasser schützen.

Unterschiede: Was bedeuten die Begriffe „wasserdicht“ und „wassergeschützt“?

wasserdicht (waterproof) = Schutz gegen Strahlwasser und Untertauchen.

= Schutz gegen Strahlwasser und Untertauchen. wassergeschützt (water-resistant) = Schutz gegen Tropf- und Spritzwasser, aber kein Schutz vor Strahlwasser und Untertauchen.

Mehr zum Thema der Schutzklassen für Wasserresistenz:

Übersicht aller AirPods-Modelle

wasser- und schweißdicht wasser- und schweißgeschützt AirPods (1. Generation) / Ladecase nein / nein nein / nein AirPods (2. Generation) / Ladecase nein / nein nein / nein AirPods (3. Generation) / Ladecase nein / nein ja / ja AirPods (4. Generation) / Ladecase nein / nein ja / ja AirPods Pro (1. Generation) / Ladecase nein / nein ja / nein AirPods Pro (2. Generation) / Ladecase Lightning nein / nein ja / ja AirPods Pro (2. Generation) / Ladecase USB-C nein / nein ja / ja AirPods Max nein nein

Apple AirPods (1. und 2. Gen.) sind nicht wasserdicht: Was darf man mit den Kopfhörern machen?

Apple selbst bewirbt die AirPods (1. und 2. Gen.) nicht als wasserdicht. Das bedeutet, dass die AirPods offiziell nicht vor Wasser, Schweiß und anderen Flüssigkeiten geschützt sind. Kippt man also versehentlich ein Glas Wasser über die Kopfhörer, kann die Flüssigkeit theoretisch in das Innere dringen und zu Schäden führen. Als Kunde wird man dann beim Apple-Support vermutlich schlechte Chancen haben, kostenfreie Hilfe zu erhalten. In einem solchen Unglücksfall sollte man die AirPods am besten so schnell wie möglich abtrocknen, um eventuellen Korrosionsschäden entgegenzuwirken. Das gilt auch für die Kontakte im Ladecase.

Die AirPods der 1. und 2. Generation sind laut Hersteller nicht wassergeschützt. Sie gelten aber dennoch als erstaunlich widerstandsfähig gegenüber Wasser. (© GIGA - Apple AirPods)

Gerüchte vs. Herstellerangaben: In der Praxis haben sich die AirPods (1. und 2. Gen.) als überraschend widerstandsfähig gegenüber Wasser gezeigt, wie einige Forenberichte und YouTube-Videos zeigen sollen. Trotzdem sollte man nicht vergessen, dass es sich hierbei nicht um die offiziellen Angaben des Herstellers handelt.

AirPods (Pro) sind wassergeschützt: Darf man in den Regen? Was ist erlaubt?

Bei den im September 2022 vorgestellten AirPods Pro (2. Gen., Lightning) sind sowohl Ohrhörer als auch Ladecase nach IPX4 klassifiziert und wassergeschützt. Die 2023 vorgestellte verbesserte Version der AirPods Pro (2. Gen., USB-C) ist sogar nach IP54 klassifiziert, verfügt also zusätzlich Schutz vor Staub.

AirPods Pro: Regen ist kein Problem, Untertauchen aber schon. (© GIGA)

„Wassergeschützt“ bedeutet in der Praxis, dass die AirPods Pro (1. + 2. Gen.) sowie die AirPods (3. + 4. Gen.) vor Tropf- und Spritzwasser geschützt sind, etwa wenn sie im Regen ein paar Tropfen abbekommen. In Wasser untertauchen, damit Duschen oder unter den fließenden Wasserhahn halten sollte man sie aber sicherheitshalber nicht. Auch der Wasserdampf in Saunas oder Dampfbädern tut den Kopfhörern nicht gut – deshalb lieber draußen lassen.

Gut zu wissen: Die Herstellerangaben beziehen sich auf neuwertige Artikel. Mit der Zeit altern die Abdichtungen und verwendeten Materialien der Kopfhörer, sodass der Wasserschutz der AirPods Pro immer schwächer werden und sogar komplett verschwinden kann. Das gehört zur normalen Abnutzung.

