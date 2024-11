Gefahr für Netflix und Disney+: Nutzer liebäugeln mit verbotenen Alternativen

Streaming-Dienste könnten Probleme bekommen

Es ist nichts Neues, dass es im Internet immer Mittel und Wege gibt, um unerlaubterweise an bestimmte Inhalte zu gelangen. Zu Beginn des Streaming-Booms haben viele Nutzer allerdings lieber auf legale Anbieter zurückgegriffen, anstatt sich mit schattenhaften Websites auseinanderzusetzen.

Schließlich bot vor allem Netflix am Anfang eine beachtliche Bibliothek an Inhalten mit einer praktischen und übersichtlichen Benutzeroberfläche für verhältnismäßig wenig Geld an.

Doch insbesondere in den letzten Monaten hat sich die Stimmung rund ums Streaming geändert – deftige Preiserhöhungen haben für eine spürbare Unzufriedenheit gesorgt.

Netflix, Disney+ und Amazon sollten die Zahlen dieser Umfrage zu denken geben, denn insbesondere die relevante Zielgruppe der jungen Menschen bis 45 Jahren findet Piraterie zu großen Teilen nicht verwerflich, wenn es aus Kosten- oder Verfügbarkeitsgründen geschieht.

Weitere Preiserhöhungen und unbeliebte Neuerungen wie Werbeblöcke beim Streamen machen die Angebote der Dienste unattraktiver und könnten somit mehr Menschen dazu bringen, auf anderen, illegalen Wegen an die Inhalte zu kommen.