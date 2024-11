Nach 35 Jahren: Große Änderung bei den Simpsons

Ein großer Wechsel steht den Simpsons ins Haus: Die Synchronsprecherin Pamela Hayden geht nach 35 Jahren in Rente. Damit bekommen Milhouse, Jimbo und andere Figuren in Zukunft eine neue Stimme. Aber keine Sorge, in Deutschland bleibt alles beim Alten.

Simpsons: Milhouse erhält eine neue Stimme

Die Kultserie Die Simpsons hat sich mit einem emotionalen Tribut von der Synchronsprecherin Pamela Hayden verabschiedet. Hayden geht nach 35 Jahren in Rente und Fans der englischen Synchronisation müssen sich also auf eine große und ein paar kleine Änderungen einstellen.

Die bekannteste Simpson-Rolle von Hayden ist die des blauhaarigen Milhouse van Houten, der als bester Kumpel von Bart bereits seit 1989 mit dabei ist. Hayden hat aber auch andere bekannte Figuren in dem gelben Serien-Universum gesprochen, darunter den Schläger Jimbo und Rod, den bibeltreuen Sohn von Vorzeigechrist Ned Flanders.

Auf Instagram könnt ihr euch den Abschied von Pamela Hayden direkt ansehen:

Für deutsche Simpson-Fans ändert sich nichts

Deutsche Synchro-Fans können indessen aufatmen! Hierzulande bleibt alles beim Alten und Milhouse wird in der deutschen Fassung nach wie vor von der Synchronsprecherin Michaela Amler gesprochen. Witzigerweise spricht Amler Milhouse auch schon von Beginn an. Da können die anderen Simpsons-Figuren nur bedingt mithalten, denn ein Großteil hatte schon mehrere Stimmen.

Granpa Abe Simpson bringt es zum Beispiel in der deutschen Fassung auf inzwischen fünf Stimmen. Und auch Homer und Marge Simpson haben im Laufe der Jahre neue Stimmen erhalten. Nur die Simpson-Kinder Bart und Lisa sind bisher von einem Stimmwechsel verschont geblieben.

Wer sich von den neuen Stimmen selbst überzeugen will, kann sich seit Kurzem die 35. Staffel der beliebten Serie auf dem Streaming-Anbieter Disney+ ansehen. Alternativ laufen Die Simpsons aber auch immer noch jeden Abend auf dem Privatsender ProSieben und zwar zwischen 18 und 19 Uhr.

