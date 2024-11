„A Good Girl’s Guide to Murder“ Staffel 2 bestätigt: Start im Stream & TV

Mit dem „Wednesday“-Star im Gepäck geht die Reise für Pip weiter. Die Krimi-Serie, die sich als voller Erfolg entpuppt hat, erscheint aber in Deutschland nicht bei Netflix und Co. Wann „A Good Girl’s Guide to Murder“ Staffel 2 startet, verraten wir euch hier.

Start von „A Good Girl’s Guide to Murder“ Staffel 2 & was euch erwartet

Die Serie, basierend auf Holly Jacksons Bücherreihe, hat grünes Licht bekommen und erhält eine weitere Staffel. Stand November 2024 gibt es noch keinen offiziellen Starttermin für „A Good Girl’s Guide to Murder“ Staffel 2. Noch befindet sich die Serie in der Produktion, und die Dreharbeiten starten erst im Laufe des Jahres 2025. Sobald wir mehr über den aktuellen Stand der neuen Season wissen, erfahrt ihr davon hier auf GIGA.



Basierend auf der Produktionslänge der ersten Staffel, lässt sich über den Start von „A Good Girl’s Guide to Murder“ spekulieren. Die Arbeit an der ersten Season begann im Juni 2023 – knapp ein Jahr später, im August 2024, war das Endprodukt zu sehen.



Sollten die Dreharbeiten ähnlich wie die der ersten Staffel im Sommer (2025) beginnen, kann also mit einem Start von „A Good Girl’s Guide to Murder“ im Spätsommer 2026 gerechnet werden.

Was jedoch gesagt werden kann: Das Drehbuch der zweiten Staffel wird erneut von Poppy Cogan geschrieben – dieses Mal mit Unterstützung von Holly Jackson. Inhaltlich wird „A Good Girl’s Guide to Murder“ Staffel 2 der Buchfortsetzung „Good Girl, Bad Blood“ folgen. Wer also schon einen Vorgeschmack auf die zweite Season bekommen will, sollte das Buch lesen:

„Good Girl, Bad Blood": Teil 2 der Trilogie

Spoiler-Warnung: Wir sprechen über die Buchvorlage, die womöglich die Handlung von „A Good Girl’s Guide to Murder“ Staffel 2 darstellen wird.

In der Fortsetzung „Good Girl, Bad Blood“ hat Pip Fitz-Amobi ihre Detektivtage eigentlich hinter sich gelassen und widmet sich mit ihrem Ravi Singh voll und ganz ihrem erfolgreichen True-Crime-Podcast. Doch als Jamie Reynolds, der Bruder von Pips bestem Freund Connor, plötzlich verschwindet, wird ihre Fähigkeit zur Ermittlungsarbeit erneut gefragt.



Die Polizei zeigt jedoch wenig Interesse an Jamies Verschwinden, da sie glauben, er könnte einfach weggelaufen sein. Angetrieben von der Sorge um Jamie und dem Drang, die Wahrheit ans Licht zu bringen, begibt sich Pip auf eine gefährliche Suche. Dabei stößt sie auf Geheimnisse, die nicht nur die Stadt, sondern auch ihr eigenes Verständnis von Gerechtigkeit auf die Probe stellen.



Pips innere Konflikte und die Auswirkungen ihrer Entscheidungen auf ihre Beziehungen, insbesondere zu Ravi und Connor, werden im Verlauf der Geschichte deutlich. Sie erkennt, dass die Suche nach der Wahrheit nicht nur gefährlich ist, sondern auch weitreichende Konsequenzen hat, die sie und ihre Freunde in die Dunkelheit ziehen. In einem Wettlauf gegen die Zeit muss Pip nicht nur Jamie finden, sondern auch sich selbst und die Grenzen ihrer eigenen Überzeugungen neu definieren.

„A Good Girl’s Guide to Murder“ Staffel 2 im Stream

Wie schon die erste Staffel wird „A Good Girl’s Guide to Murder“ Staffel 2 nicht bei großen Streaminganbietern wie Netflix, Disney+ oder Prime Video verfügbar sein – zumindest nicht in Deutschland.



Stattdessen werden die neuen Episoden vermutlich in der ZDF-Mediathek starten. Ihr braucht also kein Abo, um die Krimi-Serie sehen zu können. Wie viele Folgen die zweite Staffel haben wird, ist noch nicht bekannt. Mit Blick auf die erste Staffel kann jedoch mit einer Länge von 6 bis 8 Episoden gerechnet werden.

