Aus Angst, GTA 6 zu verpassen: Gamer krempelt Leben um – „Bin ein komplett anderer Mensch“

Fans warten seit Jahren auf GTA 6. Jetzt ist der Open-World-Hit nur noch einige Monate entfernt. Die Vorfreude veranlasst einen Gamer dazu, sein Leben deutlich zu verändern, um Rockstars nächsten Hit in vollen Zügen genießen zu können.

Die GTA-Community sitzt auf glühenden Kohlen. Die fast greifbare Nähe des Open-World-Hits veranlasst Reddit-Nutzer RoeJoganLife zu einer wichtigen Entscheidung: Bereits vor einem Jahr hat er sich das Ziel gesetzt, mit dem Rauchen aufhören, um beim Release nicht im Krankenhaus zu sein oder starke Medikamente nehmen zu müssen. Jetzt gibt er ein Update.

Die Vorfreude auf GTA 6 hat tatsächlich dazu beigetragen, dass er sein Leben deutlich umgekrempelt hat. Auf Reddit erklärt RoeJoganLife, dass er überhaupt nicht mehr raucht und auch andere positive Veränderungen in seinem Leben vorgenommen hat:

Hallo Leute!

ich möchte mich für die Anteilnahme bedanken und kann mit absolutem Stolz bestätigten, dass ich seitdem keine Zigarette mehr geraucht habe.

Tatsächlich habe ich seit Februar 17 Kilo abgenommen und bin ein völlig anderer Mensch. Eine gesunde Gewohnheit führte zur nächsten, das Rauchen scheint ein Menschenleben her zu sein. Vor kurzem habe ich Blutwerte erhalten und sie waren fantastisch. Ich bin so gesund wie noch nie. Dass sich mein Leben nicht mehr um Zigaretten dreht, ist eine der befreiendsten Erfahrungen in meinem ganzen Leben.

Ich hab kein Verlangen mehr danach und kann mich nur fragen, warum ich überhaupt mal geraucht habe, aber es ist, wie ich in meinem Post gesagt habe, Sucht ist die reine Hölle.

Danke, dass ihr an mich gedacht habt und danke für die Unterstützung und die Anteilnahme, es hat mir in der Zeit wirklich geholfen.

RoeJoganLife auf Reddit