Netflix-Serie schafft, woran 4 Filme in den letzten 30 Jahren gescheitert sind

Es gibt doch noch Wunder: Die Terminator-Serie auf Netflix erhält herausragende Kritiken von der Presse und Fans. Damit endet eine Durststrecke, die seit 1991 existiert. Den Trailer zur Serie seht ihr oben.

Terminator Zero ist auf Netflix gestartet

Terminator-Fans müssen seit 30 Jahren einiges durchmachen: Die beliebte Marke hat nach dem Action-Meisterwerk Terminator 2 im Jahr 1991 zahlreiche Fortsetzungen und Neustarts bekommen – die allesamt gescheitert sind.



Mit Terminator Zero gibt es nun allerdings einen echten Heilsbringer. Die Netflix-Serie ist am 29. August gestartet und wird von der internationalen Presse in den höchsten Tönen gelobt.

Anzeige

Das unterstreicht auch der beeindruckende Kritiker-Score von sagenhaften 100 Prozent Zufriedenheit. Und auch der User-Score kann sich mit 90 Prozent positiven Reviews mehr als sehen lassen (Quelle: Rotten Tomatoes).

Anzeige

Die böse KI Skynet versucht die Menschheit zu vernichten. (© Netflix)

Terminator Zero: Alte Pfade und neue Wege

Der Erfolg der Netflix-Serie beruht auf zwei Umständen: Bei Terminator Zero handelt es sich um eine Animationsserie. Das klingt zunächst vielleicht abschreckend, allerdings trügt der Schein. Die Serie ist weitaus brutaler als es die Filme je waren und richtet sich damit ganz klar an ein erwachsenes Publikum.



Und der zweite Punkt: Terminator Zero geht eigene Wege. Anstatt schon wieder von Sarah Connor und ihrem Sohn John zu erzählen, lernen Fans in der Netflix-Serie ganz neue Figuren und Orte kennen. Das sorgt für einen frischen Wind.



Auch wenn man fairerweise sagen muss, dass die grundlegende Story schon recht ähnlich ist, denn auch in Terminator Zero schickt die böse KI Skynet einen Cyborg in die Vergangenheit, um eine Schlüsselfigur im Krieg um die Erde ermorden zu lassen. Dadurch wirkt die Netflix-Serie auf der einen Seite vertraut, auf der anderen Seite aber angenehm anders und neu.



Überzeugt euch am besten selbst von Terminator Zero. Alle 8 Folgen der neuen Serie stehen ab sofort auf Netflix zur Verfügung.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.