Neue Marvel-Serie „Vision“: Start, Handlung und Cast

Nachdem der Android bereits zweimal zurückgekehrt ist, folgt nun die dritte Runde. Mit dem bisher inoffiziellen Namen „Vision“ plant Disney die Geschichte des Helden weiterzuführen. Wann „Vision“ startet, wie der Cast aussieht und welcher MCU-Schurke mit dabei ist, erfahrt ihr hier.

Unbenannte „Vision“-Serie startet 2026

Ein genaues Startdatum gibt es für die neue Marvel-Serie noch nicht. Doch die zwei Protagonisten der „Vision“-Serie sowie der Showrunner stehen bereits fest. Wie Variety berichtet, soll Terry Matalas für „Vision“ verantwortlich sein. Der Produzent hat unter anderem an „Star Trek: Picard“ gearbeitet.



Auch steht ein grober Zeitraum für den Start von „Vision“ bereits fest – 2026 soll die Marvel-Serie ihr Debüt feiern.

Ultron feiert sein Comeback: Der Cast von „Vision“

Neben Paul Bettany der natürlich wieder in die Rolle von Vision schlüpft, kehrt jetzt auch James Spader in seiner Rolle als Bösewicht Ultron zurück. Ob Elizabeth Olsen als Wanda Maximoff auch wieder mit von der Partie ist, ist Stand August 2024 noch nicht bekannt.



Zusätzlich soll Todd Stashwick (Star Trek: Picard) in der Vision-Serie zu sehen sein, wie The Hollywood Reporter berichtet. Welche Rolle der Schauspieler übernimmt, ist noch nicht ganz klar – allerdings soll dieser kein unbedingt freundliches Verhältnis zu dem Androiden haben. Demnach soll Stashwick die Rolle eines Killers übernehmen, der an die Technik gelangen will, die in Vision steckt.



Abseits von Bettany und Spader hat sich Marvel bisher bedeckt gehalten, was den Cast von „Vision“ angeht.

Worum wird es in „Vision“ gehen?

Erst hat Vision durch die Hand von Thanos das Zeitliche gesegnet, dann wurde er indirekt von Wanda und ihrer Magie zurückgebracht – wenn auch nur in der von ihr konstruierten Version der Welt. Aber auch da musste sich diese Form von Vision schon bald wieder verabschieden.



Wer das Finale von „WandaVision“ jedoch verfolgt hat, weiß, dass Visions synthetischer Körper wieder zusammengesetzt worden ist – mit einer neuen Lackierung. Schneeweiß und irgendwie Vision, aber irgendwie auch nicht, ist der Android im Finale der Serie zurückgekehrt.



Wie geht es also in der Serie weiter? Bisher kann über die Handlung nur spekuliert werden. Eine Theorie wäre es aber, dass diese Version von Vision nun versucht seine „Menschlichkeit“ zurückzubekommen. Auch könnte sich der Android auf die Suche nach Wanda begeben – doch ihr Schicksal scheint nach „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ besiegelt zu sein. Neben einem Auftritt in „Vision“ könnte Wandas Geschichte aber auch in „Agatha All Along“ weitererzählt werden.



Mit Ultron könnte entweder ein Gegner oder unerwarteter Verbündeter auf Vision warten. Marvel überrascht bekanntlich gerne, weshalb der ehemalige Antagonist vielleicht sogar unterstützend an der Seite von Vision steht, der versucht neu Fuß zu fassen. Sobald wir mehr über die Handlung von „Vision“ wissen, erfahrt ihr davon hier auf GIGA.

