Knickt Disney ein? Verstoßener Marvel-Bösewicht feiert womöglich Comeback

Disney und Marvel haben Schauspieler Jonathan Majors bereits vor einiger Zeit vor die Tür gesetzt, was große Auswirkungen auf die Zukunft des MCUs hatte. Nun gibt es allerdings brandneue Gerüchte, dass Majors in seiner Rolle als Bösewicht Kang der Eroberer zurückkehren könnte – was ist dran an dieser Theorie?



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Feiert Jonathan Majors ein Marvel-Comeback?

Der Rauswurf von Schauspieler Jonathan Majors hat das Marvel Cinematic Universe, kurz MCU, nachhaltig verändert. Wir erinnern uns: Ursprünglich war geplant, dass der Darsteller in seiner Rolle als Kang der Eroberer der nächste große Bösewicht für die neuen Avengers werden sollte – tatsächlich hieß der für 2026 geplante Avengers-Film lange Zeit Avengers: The Kang Dynasty.

Nachdem Majors Anfang 2023 der Körperverletzung beschuldigt wurde, beendeten Disney und andere Unternehmen umgehend die Zusammenarbeit mit dem Schauspieler. Ende 2023 wurde Majors dann wegen Körperverletzung und in einem Fall wegen Belästigung schuldig gesprochen (Quelle: The Hollywood Reporter). Spätestens hier war klar: Das MCU hat ein Problem und so wurde kurzerhand Ex-Iron-Man Robert Downey Jr. als neuer Bösewicht Doctor Doom aus dem Hut gezaubert.

Jonathan Mayors in seiner Rolle als Kang der Eroberer. (© Disney)

Avengers: The Kang Dynasty wurde im Sommer 2024 dann in Avengers: Doomsday umbenannt. Was mit der Figur Kang passiert, ist indessen völlig offen. Am Ende von Ant-Man and the Wasp: Quantumania wurde noch ein Großangriff der verschiedenen Kang-Varianten angeteasert. Gut möglich, dass Marvel diese Szene und alles, was mit Kang zu tun hat, einfach ignoriert.

Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit: Sie holen Mayors und somit Kang einfach zurück. Aktuell macht ein hartnäckiges Gerücht die Runde, dass Marvel darüber nachdenkt den Schauspieler und seine Figur wieder ins MCU zu integrieren (Quelle: ScreenGeek).

Kang hat nicht funktioniert – jetzt ist Doom dran

Ich halte das Comeback von Mayors für unrealistisch und unnötig. Mayors wurde eindeutig schuldig gesprochen und auch wenn seine Karriere nach der Verurteilung wieder Fahrt aufnimmt – dieses Jahr erscheint mit Magazine ein neuer Film mit ihm in der Hauptrolle (Quelle: Kino.de) – gibt es noch einen anderen Knackpunkt: Ant-Man and the Wasp: Quantumania war ein kolossaler Flop und Kang konnte nicht erfolgreich als neuer Bösewicht etabliert werden. Zumindest nicht auf dem Niveau, wie das mit Thanos der Fall war.

Darüber hinaus hat die Vorproduktion für Avengers: Doomsday bereits begonnen und die neue Storyline um Doctor Doom, Battleworld und Secret Wars lässt sich mit Kang nur schwer vereinbaren. Ich finde zwar selbst unschön, dass gewisse Story-Stränge nun unvollendet bleiben, aber ehrlich gesagt ist das immer noch besser, als Mayors auf Krampf ins MCU zurückzuholen.

