„Die Königin ist zurück“: Horror-Fans feiern Trailer zu M3GAN-Fortsetzung

M3GAN tanzt wieder – und dieses Mal mit noch mehr Power. Universal Pictures hat einen ersten Vorgeschmack auf die heiß ersehnte Fortsetzung des Horror-Überraschungshits veröffentlicht und bringt die Fans damit in Stimmung. Den Teaser seht ihr oben.

Chucky kann einpacken: M3GAN ist zurück!

Achtung, mögliche Spoiler!

Nach ihrem ersten, perfekt choreografierten Schreckenslauf kehrt M3GAN (kurz für Model 3 Generative Android) zurück. Nun, relativ kurz vor Kinostart, gibt Universal Pictures erste Einblicke in die Story: Die Handlung setzt zwei Jahre nach den Ereignissen des ersten Films an. M3GANs Schöpferin Gemma hat sich als Autorin und KI-Expertin etabliert, während ihre Nichte Cady mitten in der rebellischen Teenager-Phase steckt (Quelle: People).

Doch während Gemma für strengere KI-Regulierungen kämpft, gerät M3GANs Technologie in die falschen Hände. Eine skrupellose Rüstungsfirma entwickelt Amelia – eine militärische KI-Waffe mit eigenen Plänen. Die Lage eskaliert, und Gemma bleibt keine Wahl: Sie muss M3GAN reaktivieren – stärker, schneller und gefährlicher als je zuvor.

Die Macher wollen an den Erfolg des ersten Films anknüpfen, aber auch neue Wege gehen. Regisseur Gerard Johnstone verspricht eine Fortsetzung, die „größer und weitreichender“ wird. Neben Horror und einer Prise Humor erwarten Fans neue Looks der Puppe – ein Vorgeschmack darauf wurde bereits im Trailer präsentiert. Ob M3GAN erneut den viralen Hype entfacht, zeigt sich ab dem 26. Juni 2025 im Kino.

M3GAN soll tödlicher als je zuvor zurückkehren. (© Universal Pictures)

Fans feiern den Trailer – kommt M3GAN bald in Dead by Daylight?

Die Reaktionen auf den Trailer sind durchweg positiv: Viele bezeichnen ihn als „unglaublich“, die Songauswahl wird besonders gefeiert. In den Kommentaren wird bereits wild spekuliert – einige Fans wünschen sich ein Crossover mit Chucky, andere sehen M3GAN schon als spielbaren Charakter im Horror-Game Dead by Daylight (Quelle: YouTube).

Ob M3GAN bald auch in der Gaming-Welt zuschlägt? Abwarten – aber eins ist sicher: Sie ist zurück, und sie hat noch eine Rechnung offen.

