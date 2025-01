95 % positiv: Neuer Horrorfilm wird umso besser, je weniger ihr vorher wisst

Mit Companion ist ein neuer Horrorfilm in den Kinos gestartet, der von der Presse in den höchsten Tönen gelobt wird. Allerdings betonen auch viele Kritiker, dass interessierte Filmfans am besten ohne großes Vorwissen in den Streifen gehen sollten. Wir haben euch den Trailer der Vollständigkeit halber trotzdem ganz oben eingebunden.

Schaut euch den Horrorfilm Companion am besten ohne Vorwissen an

Wie schreibt man über einen Film, der am besten ist, wenn man möglichst wenig über ihn weiß? So ein Fall ist Companion. Der neue Horrorfilm ist am 30. Januar in den deutschen Kinos gestartet und gehört jetzt schon zu den besten Filmen des Jahres. So sind 95 Prozent aller Reviews auf Rotten Tomatoes positiv und das bei über 113 abgegebenen Pressestimmen.

Selbst die offizielle Beschreibung verrät nicht, worum es bei Companion eigentlich geht: „New Line Cinema – das Studio, das Ihnen The Notebook beschert hat – und die durchgeknallten Macher von Barbarian laden Sie herzlich ein, eine neue Art von Liebesgeschichte zu erleben.“

Barbarian ist allerdings ein wichtiger Hinweis, auch dieser Horrorfilm profitierte vom Unwissen seiner Zuschauer und mauserte sich 2022 zu einem echten Überraschungshit. Dasselbe Team hat auch Companion produziert. Und natürlich können wir niemanden davon abhalten, den offiziellen Trailer zum Film anzuschauen oder sich über die Handlung vorab zu informieren.

Davon raten die meisten Kritiker allerdings entschieden ab. Hier ein paar Auszüge aus den Reviews. Vielleicht überzeugen euch ja diese Stimmen:

Falls Ihr noch keinen Trailer dazu kennt: bitte keinen anschauen. Falls Ihr nur den ersten gesehen habt: Glück gehabt und viel Spaß. Kennt Ihr schon mehr: tut mir leid, ich hoffe, Ihr habt dennoch Spaß. ( LeSchroek auf Letterboxd

Jetzt wirbt der phonetisch ähnlich klingende Companion damit, von den Machern von Barbarian zu sein. Das mag nicht auf den ausgetauschten Autorenfilmer zutreffen (dieses Mal Drew Hancock), aber die Rezeptur bleibt dieselbe: möglichst ohne Vorwissen rein. Überraschen lassen. Unterhalten werden! ( Marco Risch auf Letterboxd

Wann landet Companion bei Neflix und Co.?

Falls euch das Risiko zu hoch ist ein teures Kinoticket für einen Reinfall zu lösen, dann könnt ihr natürlich auch auf einen Release bei einem der großen Streamer warten. Der bereits erwähnte Barbarian ist damals recht schnell nach Kinostart bei Disney+ gelandet und wurde später auch nochmal auf Netflix gezeigt.

So oder so, wenn ihr jetzt als Horrorfan neugierig auf Companion seid, dann wagt ihr entweder den Sprung ins kalte Wasser oder aber ihr merkt euch den mysteriösen Film fürs Heimkino vor.

