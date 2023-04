Laut einem neuen Bericht mehren sich die Vorwürfe gegen den MCU-Star Jonathan Majors. Weitere Frauen sollen nun Anschuldigungen von häuslicher Gewalt vorgebracht haben und mit der Staatsanwaltschaft kooperieren.

Update vom 20. April 2023:

Laut Variety werfen weitere Frauen Jonathan Majors häusliche Gewalt vor. Die Anschuldigungen gegen den Marvel-Schauspieler sollen sich nach seiner Verhaftung im März vervielfacht haben, bislang wurden sie jedoch von der Bezirksstaatsanwaltschaft nicht öffentlich kommentiert.

Bis die Fälle geklärt werden, lässt sich nichts Genaues über die möglichen Konsequenzen für Majors Karriere im MCU sagen. Der Skandal hatte für den Schauspieler diese Woche allerdings bereits Folgen, als sich sein Management- und PR-Team von ihm getrennt haben. (Quelle: Variety)

Originalmeldung vom 27. März 2023:

Braucht das MCU einen neuen Kang?

Mit Kang der Eroberer bereitet Marvel gerade den nächsten großen Bösewicht nach Thanos für das MCU vor. Dargestellt wird Kang von Jonathan Majors, der den Superschurken bereits in Ant-Man and the Wasp: Quantumania und in der Disney-Plus-Serie Loki mimen durfte.

Nun wurde Majors allerdings in New York City festgenommen. Der Vorwurf: Majors soll eine Frau gewürgt und geschlagen haben.

Der Schauspieler beteuert indessen seine Unschuld.

Und auch wenn die besagte Frau die Anschuldigungen bereits widerrufen hat, sieht es nicht gut aus für Majors. Die Vergangenheit zeigt, dass bereits der Vorwurf an sich ausreicht, um die Karriere eines Schauspielers mit sofortiger Wirkung zu beenden. Disney beziehungsweise Marvel haben sich zwar noch nicht öffentlich zu dem Vorfall geäußert, aber bei den Verantwortlichen des MCUs wird mit Sicherheit schon an einem Plan B gefeilt.

Das Multiversum könnte alle Probleme lösen

Da Mayors in seiner Rolle als Kang der neue Hauptbösewicht des MCUs ist – oder besser gesagt mit den kommenden Filmen zu diesem aufgebaut werden sollte – würde sein Rausschmiss für ziemlich viel Chaos sorgen.

Auf der anderen Seite hat Marvel noch ein Ass im Ärmel: das Multiversum. Da es im MCU mittlerweile nicht nur ein Universum gibt, sondern prinzipiell unendlich viele Paralleluniversen, gibt es auch mehr als nur einen Kang.

Es wäre also denkbar, dass ein anderer Darsteller die Rolle übernimmt und Marvel das mit einer alternativen Realität erklärt. Ähnlich wie Loki in der gleichnamigen Serie auch auf alternative Versionen von sich selbst getroffen ist.

Die nächsten Tage werden vermutlich zeigen, ob Disney an Majors festhält oder er doch ersetzt wird. Wir halten euch auf dem Laufenden.