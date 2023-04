PlayStation Plus wirbt mit Hunderten Games, die ihr auf den PlayStation-Konsolen zocken könnt. In Kürze wird diese Auswahl allerdings drastisch verkleinert. Auch ein beliebter Exklusiv-Hit nimmt seinen Abschied. Der Zeitpunkt lässt nur einen Grund dafür vermuten.

PS5-Hit fliegt aus Abo-Service – aus perfidem Grund

Jeden Monat können sich Spieler auf neue Games im PlayStation-Abo freuen. Allerdings gibt es auch eine ganze Reihe an Spielen, auf die PS Plus Extra- und Premium-Mitglieder bald verzichten müssen. Sony macht es hier nicht anders, als Microsoft mit dem Xbox Game Pass.

Während es sich Microsoft allerdings auf die Fahne schreibt, Exklusiv-Spiele für immer im Abo zu behalten, scheint der PlayStation-Hersteller keine solchen Verpflichtungen zu kennen. So gehört auch Marvel’s Spider-Man zu den Spielen, die am 16. Mai Lebewohl sagen. Anders als bei Games von Fremdentwicklern kann es sich beim Spiel rund um die freundliche Spinne allerdings nicht um abgelaufene Lizenzen handeln. Stattdessen wird Sony wohl nochmal ordentlich an dem fast fünf Jahre alten Spiel verdienen wollen, bevor im Herbst 2023 der Nachfolger Marvel’s Spider-Man 2 erscheint.

Wenn mehr Details zu dem PS5-Game ans Licht kommen, wird es bestimmt viele Spieler geben, die dann den Vorgänger ausprobieren wollen. Ein ausgeklügelter Plan von Sony, der die Spieler im Regen stehen lässt. Nutzt darum jetzt noch eure Chance, um den PlayStation-Klassiker als Teil von PS Plus nachzuholen.

Diese Spiele werden aus PS Plus Extra/Premium entfernt

Marvel’s Spider-Man geht allerdings nicht allein. Hier findet ihr die komplette Liste an Spielen, die am 16. Mai 2023 aus dem Abo-Service verschwinden werden:

Marvel's Spider-Man

Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition

FlatOut 4 - Total Insanity

Deadlight: Director's Cut

Homefront: The Revolution

Mighty No. 9

Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered

Shenmue III

This War of Mine: The Little Ones

Metro: Last Light Redux

Metro 2033 Redux

Kingdom Come: Deliverance

Chocobo's Mystery Dungeon: Every Buddy!

Left Alive

Star Ocean: First Departure R

Balan Wonderworld

Resident Evil

How to Survive: Storm Warning Edition

Pixel Piracy

Last Day of June

Virginia

Dreamfall Chapters

TT Isle of Man: Ride on the Edge 2

MX vs. ATV All Out

Tour de France 2021

Graveyard Keeper

KONA

Relicta

Windbound

Chronos: Before the Ashes

Pathfinder: Kingmaker - Definitive Edition

Neben dieser Liste an Spielen müssen Abonnenten bald auch auf die PS Plus Collection verzichten. Sony zieht das Angebot am 9. Mai zurück. Die Sammlung beinhaltet 19 wegweisende Spiele-Highlights aus der PS4-Ära, wie etwa God of War oder Uncharted. Aktuell habt ihr noch die Möglichkeit, die Spiele zu eurem Account hinzuzufügen. Dann dürft ihr solange weiterzocken, wie ihr PS-Plus-Mitglied bleibt.