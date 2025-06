Hab fünfmal den Film gesehen und das Buch gelesen: ProSieben zeigt heute eine der besten Sci-Fi-Geschichten überhaupt

Sci-Fi, aber ohne Lichtschwerter oder Warp-Antrieb. Heute auf ProSieben läuft ein fantastischer Film, der mich schon mehrere Male an den Bildschirm gefesselt hat.



Ein Kommentar von Martin Hartmann

Sci-Fi-Meisterwerk heute Abend bei ProSieben

Heute Abend, am 6. Juni, um 20:15 Uhr läuft Der Marsianer – Rettet Mark Watney bei ProSieben. Wer den Film bisher verpasst hat, sollte unbedingt einschalten! Schon im Kino im Jahr 2015 hat mich das hoffnungsvolle Weltraum-Abenteuer absolut fasziniert. Die Geschichte rund um einen Astronauten, der auf dem Mars vergessen wird, ist inzwischen mein absoluter Comfort-Film, den ich einfach immer wieder schauen kann.

Keine Zeit oder Film verpasst? Kein Problem! Der Marsianer ist auch bei einigen Streaming-Diensten verfügbar – bei Disney+ ist er ohne weitere Zusatzkosten im Abo verfügbar.

Worum geht es in Der Marsianer?

Der Marsianer spielt in der nahen Zukunft, in der die NASA schon mehrere Ausflüge auf den Mars unternommen hat. Während einer dieser Expeditionen bleibt der Astronaut Mark Watney (gespielt von Matt Damon) allein auf dem roten Planeten zurück – scheinbar ohne Aussicht auf Rettung.

Die Ausgangslage wirkt düster, doch trotzdem ist der Film voller Humor. Das liegt vor allem an Watney selbst, der seinen Überlebenskampf per Logbuch festhält und nie die Hoffnung verliert. Auch insgesamt erzählt der Film eine sehr optimistische Geschichte, in der Menschen von überall zusammenarbeiten und ihr Wissen und all ihr Können bei dem Versuch einsetzen, ein einziges Menschenleben zu retten.

Der Film hat mir so gut gefallen, dass ich auch das Buch von Autor Andy Weir gekauft habe. Noch stärker als im Film dreht sich das Buch um die ganzen technischen und wissenschaftlichen Hintergründe der Raumfahrt. Die Geschichte spielt zwar in der Zukunft, aber ist trotzdem sehr realistisch und gar nicht mehr so weit weg.

Der Marsianer ist ein fantastischer Film, der auf einem ebenso fantastischen Buch basiert. Es wird mal wieder Zeit, ihn nochmal zu schauen.

