Das beste Star-Wars-Game kommt zurück – doch EA bestätigt traurige Wahrheit

Star Wars Jedi: Fallen Order und Star Wars Jedi: Survivor gehören unbestreitbar zu den besten Spielen in der weit, weit entfernten Galaxis. EA bestätigt jetzt allerdings, dass das Ende der Reihe näher rückt.

Star Wars Jedi: Noch ein Spiel, dann ist Schluss

Wer Star Wars mag, wird in den letzten Jahren nicht an der Star-Wars-Jedi-Reihe vorbeigekommen sein. Für mich persönlich hat Entwickler Respawn Entertainment Lichtschwertkämpfe und das Gefühl, ein Jedi zu sein, perfektioniert. Gleichzeitig erzählen beide Spiele eine fantastische Geschichte. EA will Fallen Order und Survivor jetzt noch mit einem dritten Spiel abrunden – doch dann ist Schluss.



Während einer Investor Day Präsentation verrät der Publisher, dass der dritte Teil der Reihe gleichzeitig der letzte sein wird:

Über 40 Millionen Star-Wars-Fans haben sich mit Cal Kestis und seiner Entwicklung zu einem mächtigen Jedi identifiziert. Respawn arbeitet hart daran, den Spielern das letzte Kapitel dieser spannenden Geschichte zu präsentieren. Laura Miele, EA President of entertainment and technology

Ein dritter Teil mit Cal Kestis wurde zuvor bereits von Cameron Monaghan, dem Schauspieler hinter dem Jedi, bestätigt. Game Director Stig Asmussen, der EA inzwischen verlassen hat, hatte ebenfalls verraten, dass die Reihe als Trilogie angelegt wurde (Quellen: EA, Eurogamer).

So spielt sich Star Wars Jedi: Survivor:

Star Wars Jedi: Survivor – Gameplay-Trailer

Star Wars Jedi: Survivor – EA scheitert an der Technik

Auch wenn EA das Ende der Abenteuer von Cal Kestis ankündigt, schließt das nicht weitere Star-Wars-Spiele von Respawn Entertainment aus. Beide Spiele waren immerhin erfolgreich und sind bei Fans auch sehr beliebt.



In unserem GIGA-Test konnten das Gameplay und die Story von Star Wars Jedi: Survivor überzeugen. Die technischen Probleme des Star-Wars-Soulslikes fielen dagegen negativ auf. Diese waren so schwerwiegend, dass EA über ein Jahr später noch Patches veröffentlichen muss, um die Performance zu verbessern. Es bleibt zu hoffen, dass EA aus diesem Fehler lernt und für den dritten Teil der Reihe an einem stabilen Launch arbeitet.



Wenn ihr Star Wars Jedi: Survivor noch nachholen wollt, könnt ihr das jetzt auf mehr Plattformen tun als jemals zuvor. Seit dem 17. September ist das Spiel auch auf PS4 und Xbox One verfügbar.

So viel Spiel steckt in Star Wars Jedi: Survivor:

