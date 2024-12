GTA – San Andreas: Cheats für mehr Geld, alle Waffen oder Autos

CJ hat es in GTA: San Andreas nicht immer leicht. Ihr könnt ihm das Leben mithilfe von Cheats etwas erleichtern. Alle Waffen und Autos freischalten, die Cops loswerden oder fliegende Fahrzeuge? Das sind alle Cheats für PlayStation-, Xbox- oder Nintendo-Konsolen.

Alle Cheats für GTA San Andreas

Alle Cheats in den Tabellen unten funktionieren für alle Versionen von GTA: San Andreas. Das gilt auch für die Definitive Edition, die euch ein Paket aus GTA 3, Vice City und San Andreas liefern. Wir haben daher die Tastenkombinationen aller Plattformen, also PlayStation, Xbox und Nintendo, ergänzt.

Für eine bessere Übersicht der Cheats, haben wir diese hier nach Kategorien aufgeteilt. Wir zeigen euch zunächst allgemeine Cheats für alle Waffen oder mehr Geld und gehen dann über zu den Fahrzeug-Cheats und verraten euch schließlich, wie ihr die Zeit, das Wetter oder die Polizei manipulieren könnt.

Cheats PlayStation Xbox Nintendo Maximale Gesundheit, Munition und Geld R1, R2, L1, Kreuz, Links, Runter, Rechts, Hoch, Links, Runter, Rechts, Hoch RB, RT, LB, A, Links, Runter, Rechts, Hoch, Links, Runter, Rechts, Hoch R, ZR, L, B, Links, Runter, Rechts, Hoch, Links, Runter, Rechts, Hoch Selbstmord Rechts, L2, Runter, R1, Links, Links, R1, L1, L2, L1 Rechts, LT, Runter, RB, Links, Links, RB, LB, LT, LB Rechts, ZL, Runter, R, Links, Links, R, L, ZL, L Alle Waffen (Set 1: Schrotflinte, Raketenwerfer, Ak47 usw.) R1, R2, L1, R2, Links, Runter, Rechts, Hoch, Links, Runter, Rechts, Hoch RB, RT, LB, RT, Links, Runter, Rechts, Hoch, Links, Runter, Rechts, Hoch R, ZR, L, ZR, Links, Runter, Rechts, Hoch, Links, Runter, Rechts, Hoch Alle Waffen (Set 2: Flammenwerfer, Feuerlöscher, Desert Eagle usw.) R1, R2, L1, R2, Links, Runter, Rechts, Hoch, Links, Runter, Runter, Runter RB, RT, LB, RT, Links, Runter, Rechts, Hoch, Links, Runter, Runter, Runter R, ZR, L, ZR, Links, Runter, Rechts, Hoch, Links, Runter, Runter, Runter Alle Waffen (Set 3: Kettensäge, MP5, Spaz, M4 usw.) R1, R2, L1, R2, Links, Runter, Rechts, Hoch, Links, Runter, Runter, Links RB, RT, L, RT, Links, Runter, Rechts, Hoch, Links, Runter, Runter, Links R, ZR, L, RT, Links, Runter, Rechts, Hoch, Links, Runter, Runter, Links Nunchacku R2, L1, R1, L1, Links, Links, Rechts, Rechts, Runter, L2 RT, LB, RB, LB, Links, Links, Rechts, Rechts, Runter, LT ZR, L, R, L, Links, Links, Rechts, Rechts, Runter, LT Mehr Geld R1, R2, L1, Kreis, Links, Runter, Rechts, Hoch, Links, Runter, Rechts, Hoch RB, RT, LB, B, Links, Runter, Rechts, Hoch, Links, Runter, Rechts, Hoch R, ZR, L, A, Links, Runter, Rechts, Hoch, Links, Runter, Rechts, Hoch Unbegrenzt Luft und Wasser Runter, Links, L1, Runter, Runter, R2, Runter, L2, Runter Runter, Links, LB, Runter, Runter, RT, Runter, LT, Runter Runter, Links, L, Runter, Runter, ZR, Runter, ZL, Runter Höher springen Hoch, Hoch, Dreieck, Dreieck, Hoch, Hoch, Links, Rechts, Viereck, R2, R2 Hoch, Hoch, Y, Y, Hoch, Hoch, Links, Rechts, X, RT, RT Hoch, Hoch, X, X, Hoch, Hoch, Links, Rechts, Y, ZR, ZR Dünner werden Dreieck, Hoch, Hoch, Links, Rechts, Viereck, Kreis, Rechts Y, Hoch, Hoch, Links, Rechts, X, B, Rechts X, Hoch, Hoch, Links, Rechts, Y, A, Rechts Dicker werden Dreieck, Hoch, Hoch, Links, Rechts, Viereck, Kreis, Runter Y, Hoch, Hoch, Links, Rechts, X, B, Runter X, Hoch, Hoch, Links, Rechts, Y, A, Runter Muskeln auf Max. Dreieck, Hoch, Hoch, Links, Rechts, Viereck, Kreis, Links Y, Hoch, Hoch, Links, Rechts, X, B, Links X, Hoch, Hoch, Links, Rechts, Y, A, Links

Cheats für alle Fahrzeuge

Nun habt ihr euer Waffenarsenal aufgestockt und könnt ordentlich Chaos in Los Santos verbreiten. Damit ihr dabei schneller von A nach B kommt, möchten wir euch an dieser Stelle eine große Auswahl an Cheats für alle Autos liefern. Mit diesen Cheats ruft ihr Helikopter, Jets und auch einen Fallschirm herbei.

Cheats PlayStation Xbox Nintendo Bloodring Banger Runter, R1, Kreis, L2, L2, Kreuz, R1, L1, Links, Links Runter, RB, B, ZL, ZL, A, RB, LB, Links, Links Runter, R, A, ZL, ZL, A, R, L, Links, Links Rhino Kreis, Kreis, L1, Kreis, Kreis, Kreis, L1, L2, R1, Dreieck, Kreis, Dreieck B, B, LB, B, B, B, LB, ZL, RB, Y, B, Y A, A, L, A, A, A, L, ZL, RB, X, A, X Ranger Hoch, Rechts, Rechts, L1, Rechts, Hoch, Viereck, L2 Hoch, Rechts, Rechts, LB, Rechts, Hoch, X, LT Hoch, Rechts, Rechts, L, Rechts, Hoch, Y, ZL Stretch R2, Hoch, L2, Links, Links, R1, L1, Kreis, Rechts RT, Hoch, LT, Links, Links, RB, LB, B, Rechts ZR, Hoch, ZL, Links, Links, R, L, A, Rechts Hotring Racer 1 R1, Kreis, R2, Rechts, L1, L2, Kreuz, Kreuz, Viereck, R1 RB, B, RT, Rechts, LB, LT, A, A, X, RB R, A, ZR, Rechts, L, ZL, B, B, Y, R Hotring Racer 2 R2, L1, Kreis, Rechts, L1, R1, Rechts, Hoch, Kreis, R2 RT, LB, B, Rechts, LB, RB, Rechts, Hoch, B, RT ZR, L, A, Rechts, L, R, Rechts, Hoch, A, ZR Romero Runter, R2, Runter, R1, L2, Links, L1, L1, Links, Rechts Runter, ZR, Runter, RB, LT, Links, LB, LB, Links, Rechts Runter, ZR, Runter, R, ZL, Links, L, L, Links, Rechts Trashmaster Kreis, R1, Kreis, R1, Links, Links, R1, L1, Kreis, Rechts B, RB, B, RB, Links, Links, RB, LB, B, Rechts A, R, A, R, Links, Links, R, L, A, Rechts Caddy Kreis, L1, Hoch, R1, L2, Kreuz, R1, L1, Kreis, Kreuz B, LB, Hoch, RB, ZL, A, RB, LB, B, A A, L, Hoch, R, ZL, B, R, L, A, B Chaos Derby Kiste Runter, R1, Kreis, L2, L2, Kreuz, R1, L1, Links, Links Runter, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Links, Links Runter, R, A, ZL, ZL, B, R, L, Links, Links Hydra-Jet Dreieck, Dreieck, Viereck, Kreis, Kreuz, L1, L1, Runter, Hoch Y, Y, X, B, A, LB, LB, Runter, Hoch X, X, Y, A, B, L, L, Runter, Hoch Monstertruck Rechts, Hoch, R1, R1, R1, Runter, Dreieck, Dreieck, Kreuz, Kreis, L1, L1 Rechts, Hoch, RB, RB, RB, Runter, Y, Y, A, B, LB, LB Rechts, Hoch, R, R, R, Runter, X, X, B, A, L, L Mixtur aus Motorrad und Auto Links, Links, Runter, Runter, Hoch, Hoch, Dreieck, Viereck, Kreis, R1, R2 Links, Links, Runter, Runter, Hoch, Hoch, Y, X, B, RB, RT Links, Links, Runter, Runter, Hoch, Hoch, X, X, A, R, ZR Stuntflugzeug Kreis, Hoch, L1, L2, Runter, R1, L1, L1, Links, Links, Kreuz, Dreieck B, Hoch, L1, L2, Runter, R1, L1, L1, Links, Links, Kreuz, Dreieck A, Hoch, L, ZL, Runter, R, L, L, Links, Links, B, X Sportwagen Hoch, L1, R1, Hoch, Rechts, Hoch, Kreuz, L2, Kreuz, L1 Hoch, LB, RB, Hoch, Rechts, Hoch, A, LT, A, LB Hoch, L, R, Hoch, Rechts, Hoch, B, ZL, B, L Kampfjet Dreieck, Dreieck, Viereck, Kreis, Kreuz, L1, L1, Runter, Hoch Y, Y, X, B, A, LB, LB, Runter, Hoch X, X, Y, A, B, L, L, Runter, Hoch Vortex Dreieck, Dreieck, Viereck, Kreis, Kreuz, L1, L2, Runter, Runter Y, Y, X, B, A, LB, LT, Runter, Runter X, X, Y, A, B, L, ZL, Runter, Runter Quadbike Links, Links, Runter, Runter, Hoch, Hoch, Viereck, Kreis, Dreieck, R1, R2 Links, Links, Runter, Runter, Hoch, Hoch, X, B, Y, RB, RT Links, Links, Runter, Runter, Hoch, Hoch, Y, A, X, R, ZR Fallschirm Links, Rechts, L1, L2, R1, R2, R2, Hoch, Runter, Rechts, L1 Links, Rechts, LB, LT, RB, RT, RT, Hoch, Runter, Rechts, LB Links, Rechts, L, ZL, R, ZR, ZR, Hoch, Runter, Rechts, L Unsichtbares Auto Dreieck, L1, Dreieck, R2, Viereck, L1, L1 Y, LB, Y, RT, X, LB, LB X, L, X, ZR, Y, L, L

Cheats für den Straßenverkehr

Ihr habt euch euer Lieblings-Vehikel mit einem der obenstehenden Cheats herbeigerufen? Dann ab auf die Straße und den Fuß mit voller Kraft auf das Gaspedal gepresst.

Ihr wollt mit Autos auf dem Wasser fahren, alle Taxis mit Nitro ausstatten oder riesige Bunny-Hops mit dem BMX machen? Dann seid ihr hier genau richtig. Wir zeigen euch Cheats, mit denen ihr die Geschehnisse auf der Straße sogar komplett pink oder schwarz einfärben könnt:

Cheats PlayStation Xbox Nintendo Unzerstörbares Auto L1, L2, L2, Hoch, Runter, Runter, Hoch, R1, R2, R2 LB, LT, LT, Hoch, Runter, Runter, Hoch, RB, RT, RT L, ZL, ZL, Hoch, Runter, Runter, Hoch, R, ZR, ZR Fliegende Autos Hoch, Runter, L1, R1, L1, Rechts, Links, L1, Links Hoch, Runter, LB, RB, LB, Rechts, Links, LB, Links Hoch, Runter, L, R, L, Rechts, Links, L, Links Schnellere Fahrzeuge Rechts, R1, Hoch, L2, L2, Links, R1, L1, R1, R1 Rechts, RB, Hoch, LT, LT, Links, RB, LB, RB, RB Rechts, R, Hoch, ZL, ZL, Links, R, L, R, R Raketenantrieb Links, Rechts, L1, L2, R1, R2, Hoch, Runter, Links, Rechts Links, Rechts, LB, LT, RB, RT, Hoch, Runter, Links, Rechts Links, Rechts, L, ZL, R, ZR, Hoch, Runter, Links, Rechts Taxis haben Nitro Hoch, Kreuz, Dreieck, Kreuz, Dreieck, Kreuz, Viereck, R2, Rechts Hoch, A, Y, A, Y, A, X, RT, Rechts Hoch, B, X, B, X, B, Y, ZR, Rechts Alle Fahrzeuge sprengen R2, L2, R1, L1, L2, R2, Viereck, Dreieck, Kreis, Dreieck, L2, L1 RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB ZR, ZL, R, L, ZL, ZR, Y, X, A, X, ZL, L Auf Wasser fahren Rechts, R2, Kreis, R1, L2, Viereck, R1, R2 Rechts, RT, B, RB, LT, X, RB, RT Rechts, ZR, A, R, ZL, Y, R, ZR Fahrzeuglenkung ist invertiert und Sprünge sind möglich (linken Stick drücken) Dreieck, R1, R1, Links, R1, L1, R2, L1 Y, RB, RB, Links, RB, LB, RT, LB X, R, R, Links, R, L, ZR, L Viele Sportwagen Hoch, L1, R1, Hoch, Rechts, Hoch, Kreuz, L2, Kreuz, L1 Hoch, LB, RB, Hoch, Rechts, Hoch, A, LT, A, LB Hoch, L, R, Hoch, Rechts, Hoch, B, ZL, B, L Ländlicher Straßenverkehr L1, L1, R1, R1, L2, L1, R2, Runter, Links, Hoch LB, LB, RB, RB, LT, LB, RT, Runter, Links, Hoch L, L, R, R, ZL, L, ZR, Runter, Links, Hoch Schwarzer Straßenverkehr Kreis, L2, Hoch, R1, Links, Kreuz, R1, L1, Links, Kreis X, LT, Hoch, RB, Links, A, RB, LB, Links, Kreis A, ZL, Hoch, R, Links, B, R, L, Links, A Pinker Straßenverkehr Kreis, L1, Runter, L2, Links, Kreuz, R1, L1, Rechts, Kreis B, LB, Runter, LT, Links, A, RB, LB, Rechts, B A, L, Runter, ZL, Links, B, R, L, Rechts, A Dodo-Boote R2, Kreis, Hoch, L1, Rechts, R1, Rechts, Hoch, Viereck, Dreieck RT, B, Hoch, LB, Rechts, RB, Rechts, Hoch, C, Y ZR, A, Hoch, L, Rechts, R, Rechts, Hoch, Y, X Riesengroße-Bunny-Hops (BMX) Dreieck, Viereck, Kreis, Kreis, Viereck, Kreis, Kreis, L1, L2, L2, R1, R2 Y, X, B, B, X, B, B, LB, LT, LT, RB, RT X, Y, A, A, Y, A, A, L, ZL, ZL, R, ZR

Wie ein Hase: Diese Cheats ermöglichen euch riesige Sprünge mit dem BMX.

Zeit- und Wettercheats

Wenn ihr euch schon mal wie ein Gott fühlen wolltet, dann solltet ihr unbedingt die folgenden Zeit- und Wettercheats für GTA: San Andreas ausprobieren.

Hiermit könnt ihr die Spielgeschwindigkeit verlangsamen oder beschleunigen und die Witterungsverhältnisse ändern. Ihr bestimmt, ob ihr morgens, abends oder nachts spielt und welches Wetter herrscht.

Cheats PlayStation Xbox Nintendo Spiel läuft schneller Dreieck, Hoch, Rechts, Runter, L2, L1, Viereck Y, Hoch, Rechts, Runter, LT, LB, X X, Hoch, Rechts, Runter, ZL, L, Y Spiel läuft langsamer Dreieck, Hoch, Rechts, Runter, Viereck, R2, R1 Y, Hoch, Rechts, Runter, X, RT, RB X, Hoch, Rechts, Runter, Y, ZR, R Zeit läuft schneller Kreis, Kreis, L1, Viereck, L1, Viereck, Viereck, Viereck, L1, Dreieck, Kreis, Dreieck B ,B, LB, X, LB, X, X, X, LB, Y, B, Y A, A, L, Y, L, Y, Y, Y, L, X, A, X Mitternacht (permanent) Viereck, L1, R1, Rechts, Kreuz, Hoch, L1, Links, Links X, LB, RB, Rechts, A, Hoch, LB, Links, Links Y, L, R, Rechts, B, Hoch, L, Links, Links Morgens R2, Kreuz, L1, L1, L2, L2, L2, Viereck RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, Y Abends R2, Kreuz, L1, L1, L2, L2, L2, Runter RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Runter ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, Runter Nachts R2, Kreuz, L1, L1, L2, L2, L2, Dreieck RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, X Nebel R2, Kreuz, L1, L1, L2, L2, L2, Kreuz RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, B Sturm R2, Kreuz, L1, L1, L2, L2, L2, Kreis RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, A Sonnig R2, Kreuz, L1, L1, L2, L2, L2, Dreieck RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, Y Bewölkt R2, Kreuz, L1, L1, L2, L2, L2, Viereck RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, Y Regen R2, Kreuz, L1, L1, L2, L2, L2, Kreis RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, A

Wahnwitzige Cheats von GTA: San Andreas zeigen wir euch im folgenden Video:

Die verrücktesten GTA San Andreas Cheats

Cheats für Polizei und Fußgänger

Auf den Straßen von Los Santos ist viel los. Drogenhandel und Bandenkriege an jeder Kreuzung, die Polizei macht Jagd auf Verbrecher und die Passanten genießen ihr Leben auf der Sonnenseite.

Mit den folgenden Cheats nehmt ihr Einfluss auf die Spielwelt, da ihr Fußgänger mit Waffen ausstatten könnt oder sie in Ninjas verwandelt. Auch die Polizei könnt ihr mit einer geübten Tastenkombination deaktivieren – äußerst praktisch!

Cheats PlayStation Xbox Nintendo Nur Gangs auf den Straßen L2, Hoch, R1, R1, Links, R1, R1, R2, Rechts, Runter LT, Hoch, RB, RB, Links, RB, RB, RT, Rechts, Runter ZL, Hoch, R, R, Links, R, R, ZR, Rechts, Runter Fußgänger haben Waffen R2, R1, Kreuz, Dreieck, Kreuz, Dreieck, Hoch, Runter RT, RB, A, Y, A, Y, Hoch, Runter ZR, R, B, X, B, X, Hoch, Runter Fußgänger sind verrückt Runter, Links, Hoch, Links, Kreuz, R2, R1, L2, L1 Runter, Links, Hoch, Links, A, RT, RB, LT, LB Runter, Links, Hoch, Links, B, ZR, R, ZL, L Wildere Fahrer R2, Kreis, R1, L2, Links, R1, L1, R2, L2 RT, B, RB, LT, Links, RB, LB, RT, LB ZR, A, R, ZL, Links, R, L, ZR, ZL Kokosnuss auf dem Kopf Runter, Hoch, Hoch, Hoch, Kreuz, R2, R1, L2, L2 Runter, Hoch, Hoch, Hoch, A, RT, RB, LT, LT Runter, Hoch, Hoch, Hoch, B, ZR, R, ZL, ZL Alle Passanten sind Ninjas Kreuz, Kreuz, Runter, R2, L2, Kreis, R1, Kreis, Viereck A, A, Runter, RT, LT, B, RB, B, X B, B, Runter, ZR, ZL, A, R, A, Y Polizei-Cheat R1, R2, L1, R2, Links, Runter, Rechts, Hoch, Links, Runter, Runter, Links RB, RT, LB, RT, Links, Runter, Rechts, Hoch, Links, Runter, Runter, Links R, ZR, L, ZR, Links, Runter, Rechts, Hoch, Links, Runter, Runter, Links Polizei loswerden R1, R1, Kreis, R2, Hoch, Runter, Hoch, Runter, Hoch, Runter RB, RB, B, RT, Hoch, Runter, Hoch, Runter, Hoch, Runter R, R, A, ZR, Hoch, Runter, Hoch, Runter, Hoch, Runter Mehr Brutalität R2, R1, L1, Links, Rechts, Hoch, Runter RT, RB, LB, Links, Rechts, Hoch, Runter ZR, R, L, Links, Rechts, Hoch, Runter Kleidung wechseln R1, R2, R2, R1, Kreis, L1, L2, Kreis, Kreuz, Dreieck RB, RT, RT, RB, B, LB, LT, B, A, Y R, ZR, ZR, R, A, L, ZL, A, B, X Kopfgeld senken Runter, Hoch, Hoch, Hoch, Kreuz, R2, R1, L2, L2 Runter, Hoch, Hoch, Hoch, A, RT, RB, LT, LT Runter, Hoch, Hoch, Hoch, B, ZR, R, ZL, ZL Mehr Respekt R1, R2, L1, Kreuz, Links, Runter, Rechts, Hoch RB, RT, LB, A, Links, Runter, Rechts, Hoch R, ZR, L, B, Links, Runter, Rechts, Hoch Alle Ampeln auf Grün Rechts, R1, Hoch, L2, L2, Links, R1, L1, R1, R1 Rechts, RB, Hoch, LT, LT, Links, RB, LB, RB, RB Rechts, R, Hoch, ZL, ZL, Links, R, L, R, R Prostituierte zahlen Geld L2, L2, Runter, L2, Hoch, Hoch, L2, R2 LT, LT, Runter, LT, Hoch, Hoch, LT, RT ZL, ZL, Runter, ZL, Hoch, Hoch, ZL, ZR Spieler zieht Prostituierte an Viereck, Rechts, Viereck, Viereck, L2, Kreuz, Dreieck, Kreuz, Dreieck X, Rechts, X, X, LT, A, Y, A, Y Y, Rechts, Y, Y, ZL, B, X, B, X Beach Party Hoch, Hoch, Runter, Runter, Viereck, Kreis, L1, R1, Dreieck, Runter Hoch, Hoch, Runter, Runter, X, A, LB, RB, Y, Runter Hoch, Hoch, Runter, Runter, Y, A, L, R, X, Runter

Mit diesen Cheats lasst ihr Los Santos in völlig neuem Glanz erstrahlen. Andernfalls erzeugt ihr Endzeitstimmung und hüllt alles Leben in der Stadt in Dunkelheit. Ihr haltet euch für den GTA-Experten schlechthin? Dann wagt euch doch mal an das folgende Quiz:

Bist du der ultimative GTA-Fanboy?

