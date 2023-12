GTA 5: Aktien kaufen, verkaufen und schnell Geld verdienen

Wollt ihr im Story-Modus von GTA 5 schnell viel Geld verdienen, ist der Handel mit Aktien eure beste und einfachste Möglichkeit. Wie das mit den Attentatsmissionen von Lester funktioniert, erfahrt ihr hier.

Außerdem können auch andere Spieler Einfluss auf den Aktienhandel nehmen. In diesem Guide geben wir euch eine kurze Einführung in alle Funktionalitäten des Aktienmarktes von GTA 5 und verraten euch, wie ihr Aktien kaufen und verkaufen könnt und damit mehrere Millionen Dollar verdient.

So funktioniert der Aktienmarkt in GTA 5

Um den besten Ertrag aus dem Aktienmarkt zu erzielen, solltet ihr noch vor den Attentats-Missionen von Franklin mit allen drei Charakteren so viel Geld wie möglich investieren und Aktien kaufen. Die erste Mission müsst ihr absolvieren, um in der Hauptgeschichte weiter voranzuschreiten. Den restlichen Attentaten solltet ihr euch erst nach dem Abschluss der Geschichte widmen.

Von Beginn an habt ihr Zugriff auf zwei verschiedene Aktienmärkte, die auf unterschiedliche Weisen beeinflusst werden. Hier findet ihr eine kurze Beschreibung von LCN und Bawsaq.

LCN Aktienmarkt

Die Preise der Aktien im LCN-Handel (Liberty City National) werden direkt durch eure Aktivitäten im Einzelspielermodus beeinflusst. Während ihr in Franklins Attentats-Missionen die Köpfe bekannter Firmen ausschaltet, steigen Werte der Aktien von deren Rivalen.

Zum Beispiel steigen die Werte der Tabakfirma Debonaire, wenn ihr korrupte Geschworene des Redwood-Prozesses ausschaltet.

Der Hotelmord: Erhöht den Preis von Betta Pharmaceuticals.

Erhöht den Preis von Betta Pharmaceuticals. Mord mit vielen Zielen: Erhöht den Preis von Debonaire-Zigaretten.

Erhöht den Preis von Debonaire-Zigaretten. Der Sittenmord: Erhöht den Preis von Fruit.

BAWSAQ Aktienmarkt

Die Preise der BAWSAQ-Aktien werden von der Online-Community in GTA 5 bestimmt. Der Waffenladen Ammu-Nation ist immer eine kluge Investition, da so gut wie jeder Spieler im Online-Modus Munition und Waffen im Laden kaufen wird. Ebenso erfolgreich sind HawkAndLittle und Pisswasser. Allerdings haben sehr viele Spieler bereits Geld in diese Aktien investiert, weshalb der Preis für euch dadurch umso höher ausfällt.

Außerdem erhaltet ihr im Social Club von Rockstar Games eine Übersicht und weitere Informationen zum BAWSAQ-Aktienmarkt. Die Aktienmärkte der Communities auf unterschiedlichen Plattformen beeinflussen sich nicht gegenseitig.

Wie Hauptmissionen den Aktienmarkt beeinflussen

Während der Hauptgeschichte bekommt Franklin von Lester mehrere Attentats-Missionen zugewiesen. Die Ziele in euren Missionen sind meistens Konzernchefs großer Firmen oder sie nehmen zumindest eine entscheidende Rolle in der Firmen-Politik ein. Wie ihr in GTA Online selber zum CEO werden könnt, verraten wir euch im verlinkten Guide.

Ihr solltet also vor oder nach dem Tod des Opfers entsprechende Aktien kaufen und viel Geld investieren. Achtet auf Lesters Anweisungen und auf die aktuellen Nachrichten im Radio, denn dort könnt ihr die betroffenen Marken oft herausfiltern. In den folgenden fünf bis zehn Minuten steigen oder sinken die Werte der Aktien.

Trends der Wertpapiere

Auch nach den Attentats-Missionen von Franklin könnt ihr mit dem Wertpapier-Geschäft reichlich Geld verdienen. Bevor ihr eine Aktie kauft, wird euch eine Grafik bereitgestellt. Diese solltet ihr sorgfältig analysieren und nach aussagekräftigen Merkmalen beurteilen.

Per Smartphone ruft ihr die Entwicklung der Aktien ab.

Am bestem investiert ihr in Aktien mit einfachen Trend-Mustern. Die meisten haben oftmals ein starkes tief und dann wiederum ein exponentielles Wachstum ins Plus. Kauft das Wertpapier kurz vor dem tiefsten Punkt und somit für einen sehr günstigen Preis. Verkauft sie kurz vor dem höchsten Wert, um in etwa einen Profit von 5-10% zu erzielen.

Allerdings solltet ihr nicht euer ganzes Vermögen auf eine einzige Aktie setzen, da sich jedes Wertpapier unterschiedlich entwickelt. Verteilt euer Geld also auf mehrere verschiedene Aktien um maximalen Ertrag zu erlangen.

Geld mit Attentats-Missionen verdienen

Wie bereits erwähnt, solltet ihr besonders vor bzw. nach den Attentats-Missionen von Lester Aktien kaufen – hier erreicht ihr teilweise Gewinne von 400%. Wir verraten euch nun, welche Aktien nach einem Attentat steigen.

Der Hotelmord: Bevor ihr die Mission startet, investiert ihr mit allen drei Charakteren in die Aktie von „Betta Pharmaceuticals“ (BAWSAQ). Schließt ihr die Mission ab, kann der Wert der Aktie um bis zu 80% steigen. Das erste Attentat ist zudem Pflicht, um die Geschichte weiterspielen zu können. Mord mit vielen Zielen: Vor dem Attentat investiert ihr in „Debonaire“ (LCN). Nach Abschluss der Mission wiederum, wählt ihr den Konkurrenten als Ziel eurer Investition aus. Kauft Aktien von „Redwood“ (LCN) und euer Gewinn steigt womöglich um fast 300%. Hierfür müssen allerdings einige In-Game-Stunden vergehen. Der Sittenmord: Bevor ihr das Attentat startet, investiert ihr in „Fruit“ (BAWSAQ) und erreicht bestenfalls einen Gewinn von etwa 50%. Mord im Bus: Hier solltet ihr euer Geld erst nach der Attentats-Mission anlegen. Nach dem erledigten Auftrag wird die Aktie von „Vapit“ (BAWSAQ) um 40-50% fallen. Investiert ihr am Tiefpunkt euer Geld, werdet ihr knapp 40% Gewinn erzielen, da sie sich wieder stabilisiert. Mord auf der Baustelle: Nehmt die Aktie von „GoldCoast“ (LCN) ins Visier und legt euer Geld vor dem Attentat an. Lasst ihr etwas Zeit verstreichen, erreicht ihr bis zu 80% Gewinn.

Wie ihr auch nach den zahlreichen Updates von GTA Online mehr Geld verdienen könnt, lest ihr in unserem ausführlichen Guide mit Tipps und Tricks zu Finance and Felony.