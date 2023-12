Vorfreude auf GTA 6? So günstig kommt ihr jetzt an GTA 5 für die PlayStation

Der erste offizielle Trailer für Grand Theft Auto 6 hat mächtig Eindruck hinterlassen. Leider liegt der Release noch in weiter Ferne. Sony gibt PlayStation-Spielern jetzt aber die perfekte Gelegenheit, um den Vorgänger nachzuholen, ohne dafür den Vollpreis zahlen zu müssen.

GTA 5 - Grand Theft Auto V Facts

Sony sichert sich GTA 5 für PlayStation Plus

Grand Theft Auto 5 hat einen fast schon legendären Status in der Gaming-Welt. Falls ihr in den letzten zehn Jahren nicht dazu gekommen seid, die Verbrechens-Simulation auszuprobieren, hat Sony jetzt ein tolles Angebot für euch: GTA 5 wird Teil des PS-Plus-Abos.

Der PlayStation-Blog verrät, dass Abonnenten der Premium- oder Extra-Stufe am 19. Dezember ihr Abenteuer in Los Santos beginnen können. Dazu gehört sowohl die gewaltige Welt von GTA Online als auch die Singleplayer-Geschichte rund um Franklin, Michael und Trevor (Quelle: PlayStation Blog)

Ein Blick in den PlayStation-Store verrät, dass GTA 5 für die PlayStation 5 dort gerade 39,99 Euro kostet (Quelle: PlayStation-Store). PlayStation Plus Premium schlägt dagegen mit 16,99 Euro im Monat zu Buche. PlayStation Plus Extra ist mit 13,99 Euro im Monat noch etwas günstiger. Mit dem Abo könnt ihr also zwei Monate zocken und zahlt immer noch weniger als beim direkten Kauf.

Nach GTA 5 kommt GTA 6. Diese Fehler dürfen sich dort auf keinen Fall wiederholen:

5 Fehler, die GTA 6 nicht wiederholen darf Abonniere uns

auf YouTube

Alle neuen Spiele im PS-Plus-Abo

Das PS-Plus-Abo hat im Dezember noch weitere Highlights zu bieten. Hier findet ihr die komplette Liste an Neuzugängen der Premium und Extra-Stufe:

Grand Theft Auto 5 (PS4 & PS5)

Strangers of Paradise: Final Fantasy Origin (PS4 & PS5)

Moto GP23 (PS4 & PS5)

Metal: Hellsinger (PS4 & PS5)

Salt and Sacrifice (PS4 & PS5)

Moonscars (PS4 & PS5)

Mega Man 11 (PS4)

Gigabash (PS4 & PS5)

Grime (PS4 & PS5)

Tinykin (PS4 & PS5)

Prodeus (PS4 & PS5)

Shadowrun Returns (PS4 & PS5)

Shadorun: Dragonfall – Director’s Cut (PS4 & PS5)

Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition (PS4 & PS5)

Die Bibliothek des PS-Plus-Abos wird allerdings nicht nur größer. Am 19. Dezember und am 16. Januar werden insgesamt 20 Spiele aus dem Abo entfernt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.