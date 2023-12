Valve will, dass ihr aufhört, an euren Steam Decks zu schnüffeln

Ein eher ungewöhnliches Meme hat Valves Aufmerksamkeit erregt, bei dem Besitzer des Steam Decks wohl gerne Mal an der austretenden Luft ihres Geräts schnuppern. Der Handheld-Hersteller spricht jetzt eine Warnung aus, die Abluft bloß nicht zu inhalieren.

Valve spricht Warnung für Steam Deck aus

Offenbar tummeln sich da draußen Gamer, die Gefallen an der austretenden Abluft ihres Steam Decks gefunden haben. Was eigentlich eher ein Meme darstellt, ist jetzt als Frage an Valve herangetreten worden.

Denn ein Steam-Deck-Nutzer hat sich an den Support gewandt und gefragt, ob die Abluft aus dem oberen Lüfter gesundheitsschädlich sein kann, wenn man sie einatmet. Er gibt nämlich zu, dass er das Schnüffeln daran irgendwie mag.

Valve hat prompt geantwortet und rät, dass ihr solch ein Verhalten sein lasst. Denn wie bei allen elektronischen Geräten kann das direkte Einatmen der Abluft gesundheitsschädlich sein. Der Steam-Deck-Hersteller ist sich aber auch bewusst, dass es sich vorrangig um ein Meme handelt. Aber eine allgemeine Warnung ist dennoch angebracht. Sicher ist sicher.

Andere Gamer outen sich als Steam-Deck-Schnüffler

Der dazugehörige Post auf Reddit zeigt auf jeden Fall, dass das Thema die Steam-Deck-Community bewegt. Unter dem Post finden sich über 500 Kommentare, die nicht nur scherzhaft den unwiderstehlichen Duft beschreiben, sondern auch einige Leute, die dieses Verhalten tatsächlich an den Tag legen.

Unter den Top-Kommentaren tummeln sich diese witzigen Aussagen:

„Ich fürchte für 80 % in diesem Sub ist es schon zu spät. Sehe euch alle auf der anderen Seite.“ – Andrei-Balan „Die erwachsene Version von ’Waschmittelkapseln essen’“ – theoozebluez „Wenn Valve einen Luftfrischer mit dem Duft rausbringen würde … oh man, ich würde ihn kaufen.“ – boredatworkandtired

Am besten widerstehen alle zukünftig der Versuchung des Schnupperns und nutzen den primären Zweck der Konsole: Zocken. Ob die neue OLED-Version das Richtige für euch ist, verrät euch unser Ratgeber:

