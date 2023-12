Die 5 größten Mysterien in GTA 5: Bigfoot, Geister und mehr

4 / 6

Eingeschworenen GTA-Fans ist die Grove Street sicherlich schon aus GTA San Andreas bekannt. Das Hoheitsgebiet der in grün gekleideten Grove Street Family, wird in GTA 5 allerdings von den lila Ballas bewohnt. Diese gehören bekanntlich zu den Erzfeinden von CJs Gang. So stellt sich natürlich die Frage: Was ist seither mit der Grove Street Family passiert?

Aufschluss geben könnten die an den Spannungsleitungen hängenden Schuhe, die vor allem in der Nähe der Grove Street vermehrt anzufinden sind. Das als Shoefiti (Kombination aus dem englischen „shoe“ und „Graffiti“) bezeichnete Phänomen hat in Amerika zwei Bedeutungen: Zum einen werden damit Drogengebiete markiert, zum anderen hinterlassen Gangs meist ein solches Symbol um zu kennzeichnen, dass an dieser Stelle ein Mitglied getötet wurde.

Möglich ist also, dass die Grove Street Family einst mit den Ballas in einen heftigen Schusswechsel geraten ist, welcher den Tod zahlreicher Gangmitglieder zur Folge hatte. Im Anschluss könnte der Rest der Grove Street Family geflüchtet sein, sodass seither die Ballas das Gebiet kontrollieren und dort Drogenhandel betreiben.