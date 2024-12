Neues PS5-Update treibt Fans Freudentränen in die Augen, doch ein Problem stinkt gewaltig

Zum 30. Geburtstag der PlayStation überrascht Sony PS5-Besitzer mit einem neuen Update. Damit lässt sich die Konsole auch mit den kultigen Sounds und Animationen der PS1, der PS2, der PS3 oder PS4 starten.

PlayStation 5 bekommt nostalgisches Update

Die Marke PlayStation feiert 30. Geburtstag, am 3.12.1994 brachte Sony die erste PlayStation in Japan auf den Markt. Aus diesem Grund spendiert Sony der PlayStation 5 ein Update, das die Nostalgiker unter euch besonders erfreuen wird. Nach der Aktualisierung könnt ihr die Konsole auch mit den Geräuschen und Animationen der PS1, der PS2, der PS3 oder PS4 starten lassen. Wie das in der Praxis aussieht, seht ihr zum Beispiel hier:

Einen bitteren Nachgeschmack hat dieses an sich tolle Geschenk allerdings. Laut Sony ist es zeitlich limitiert. Offenbar plant der Konzern, das Feature wieder rauszuschmeißen. Ein „Verfallsdatum“ für das Feature nannte Sony noch nicht. Ihr solltet euch also beeilen, wenn ihr eure Kindheit oder Jugend auf diese Weise mit der PlayStation zelebrieren wollt.

Die zeitliche Limitierung stößt in den sozialen Medien jedenfalls auf wenig Verständnis. Die Mehrheit findet das Update großartig und will es dementsprechend auch behalten. Manche User schreiben sogar, dass sie für dieses Feature Geld bezahlen würden. Es bleibt abzuwarten, ob Sony dem Wunsch der Community nachkommt.

Eine PS5 für 11.000 Euro: Ein Traum für Scalper

Im November 2024 hat Sony anlässlich des 30. Jubiläums auch eine spezielle PlayStation 5 herausgebracht. Die PS5 Pro im klassischen Grau der PS1 hat sich innerhalb kurzer Zeit zu einem echten Verkaufsschlager entwickelt. Auf eBay und Co. wird die Sonderedition bereits für horrende Preise verkauft – von 2.000 Euro bis 11.000 Euro. Der UVP lag bei 1.099,99 Euro.

