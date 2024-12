Bastler verwandelt PS5 Pro in einen wunderschönen Gaming-PC – aber der größte Kritikpunkt bleibt

Nicht jeder kann sich mit der Optik der PS5 Pro anfreunden. Ein Bastler hat es sich deswegen zur Aufgabe gemacht, die Hardware aus der Konsole in ein Gaming-PC-Gehäuse zu verfrachten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen – auch wenn der größte Kritikpunkt vieler Spieler bestehen bleibt.

So könnte die PS5 Pro als Gaming-PC aussehen

Die PS5 Pro kostet rund 800 Euro. Für das Geld kann man sich auch einen modernen Gaming-PC zulegen. Das hat sich anscheinend auch X-Nutzer techmagnet_yt gedacht und sich überlegt, dass man doch auch einfach beide Plattformen miteinander verschmelzen kann. Wie würde so eine PS5 Pro eigentlich als Gaming-PC aussehen? Er hat es ausprobiert und die teure Hardware der PS5 Pro (Test) aus ihrer Konsolen-Schale gelöst, in einem schmucken PC-Gehäuse verbaut und das Ergebnis in Form eines Videos festgehalten, das ihr euch hier anschauen könnt:

Abseits der Hardware-Transplantation hat es sich der Bastler auch nicht nehmen lassen, ein paar weitere Anpassungen vorzunehmen. So gibt es beispielsweise eine Custom-Wasserkühlung, die die Temperatur des verbauten Chips unter Kontrolle hält. Die Boards verstecken sich unter extra angefertigten Metallplatten mit PlayStation-Logo. Und natürlich darf auch massig RGB-Beleuchtung im Gehäuse nicht fehlen.

Zum krönenden Abschluss gibt es auch noch ein transparentes LCD-Side-Panel, auf dem schicke Animationen zu sehen sind und dessen Zusammenbau einiges an Zeit geschluckt haben dürfte.

PS5 Pro fehlt immer noch das Disk-Laufwerk

Was Spielern aber aufgefallen sein dürfte: Obwohl dank des ausladenden Gehäuses genug Platz dafür wäre, gibt es auch in der PS5 Pro im Gaming-PC-Gewand kein Disk-Laufwerk – eine vertane Chance? Vielleicht ist es auch nur dem Umstand geschuldet, dass das Disk-Laufwerk aktuell nur zu Mondpreisen verfügbar ist.

Wie viel der Umbau gekostet hat, gibt techmagnet_yt nicht zu Protokoll. Ein paar Hundert Euro dürfte dieses kleine Experiment aber geschluckt haben – außer er hatte die passenden Bauteile sowieso schon herumliegen.

